Sukses BTS membuat grup asal Korea Selatan ini diinginkan banyak orang, tak hanya para Army, sebutan untuk penggemarnya. Beberapa di antara mereka also termasuk musisi ternama yang inginkan kolaborasi bareng. Boy with Luv? Mic Drop? Itu hanya dua diantaranya.

Baru-baru ini band pop yang beranggotakan RM, V, Jungkook, J-Hope, Jin, Jimin dan Suga tersebut berkolaborasi by Lil Nas X di and Grammy. Hit ‘Old Town Road’ and became ‘Seoul Town Road Remix’.

Yang menarik dari BTS adalah rentang genre lagu kolaborasi yang membuat lagu-lagunya merangsek masuk ke daftar teratas berbagai tangga lagu dan streaming. Album terbaru mereka ‘Map of the Soul:7’ yang rilis thani Februari lalu also menunjukkan hasil yang sama, yakni berhasil masuk by raihan rekor tersendiri lewat jumlah streaming fantastis di Spotify.

Dari beberapa lagu kolaborasi yang sukses tersebut, here kami urut 10 diantaranya.

10. Seoul Town Road – feat Lil Nas X



‘Seoul Town Road’ merupakan remix resmi keempat dari hit ‘Old Town Road’ milik Lil Nas X. Secara teknis dirilisnya Old Town Road (Seoul town Road Remix), tak hanya menggabungkan genre: pop-country-Kpop, tapi also tampil perdana di and penghargaan Grammy pada Januari lalu. Aksi and BTS feat Lil Nas X membuat heboh dan so perbincangan.

9. Waste it on me – feat Steve Aoki



Steve Aoki bisa so salah satu musisi yang kerap berkolaborasi by BTS. The song ‘Waste It On Me’ merupakan salah satu kolaborasi yang masuk dalam album Steve Aoki bertajuk Neon Future III (2018). Meski mereka tak tampil di video musiknya, lagu elektropop dance ini menampilkan aktor dan aktris Asia-Amerika yang lip-synch voice BTS. Lagu ini became perpaduan budaya pop yang merepresentasikan Asia di and dunia.

8. A Brand New Day – feat Zara Larsson







Kolaborasi dari lagu untuk video game BTS World yang rilis 2019 ini menggabungkan bunyi instrumen daegeum khas Korea by listen to hiphop/elektronik. Salah satu kolaborasi BTS yang menarik untuk disimak.

7. Dream Glow – feat Charli XCX



Tiga tahun lalu, Charli XCX dikabarkan ke Seoul untuk menjajaki kerjasama by BTS. Baru pada 2019, fans mendengar dan know bahwa lagu kolaborasi tersebut terdapat di soundtrack BTS World. Harmonisasi yang asik antara BTS dan Charli XCX.

6. Best Of Me – feat Chainsmokers



Lagu EDM bertempo cepat dan membuat tubuh bergoyang ini menandai kolaborasi pertama BTS by musisi Amerika. Dirilis pada 2017, lagu ini masuk dalam ‘Love Yourself: Her’.

5. The Truth Untold – feat Steve Aoki



Kolaborasi kesekian bersama Steve Aoki, yang mengejutkan bernuansa balada. Lagu yang terdapat di album ‘Love Yourself: Tear’ ini who also dibuat remix, tapi versi aslinya also tak kalah enak didengar.

4. Boy with Luv – feat Halsey







Single andalan dari album ‘Map of the Soul: Persona’ ini berhasil mencapai platinum hit yang also masuk dalam daftar lagu terbaik 2019. Berirama cerita, penuh warna dan tempo cepat, music video dari lagu ini bernuansa romantis dan teatrikal. Kuat by opensources dan menebar pesona khas BTS.

3. Make it Right – feat Lauv



Lagu yang also turut diciptakan Ed Sheeran ini dibawakan BTS bersama Lauv. Sekilas akan mengingatkan akan sentuhan khas Ed Sheeran lewat lagu-lagu ciptaannya. BTS membawakan lagu easy listening ini by asik dan by mudah menempel di ingatan.

2. Idol – feat Nicki Minaj

Single BTS di 2018 ini and became hit kala dirilis perdana. Ketika Nicki Minaj turut hadir berkolaborasi membuatnya makin meledak di pasaran. Perilisan lagu ini who diikuti video music yang fantastis by penggabungan lanskap, warna, dan busana serta koreografi yang enerjik. Lagu ini also who menginspirasi para fans untuk menularkan challenge yang viral di social media.

1. Mic Drop – feat Steve Aoki



Dirilis pada thani 2017, lagu ini meraih banyak raihan penghargaan. Tak heran karena lagu kolaborasi satu ini enak didengar, punya melodi yang not dan tak bosan meski diulang him even menerus. Berkat lagu ini also, kabarnya BTS became musisi asal Korea yang menduduki peringkat atas iTunes, dan meraih sertifikat emas dari Recording Industry Association of America. And the rest is history!

Dari urutan di atas, mana lagu kolaborasi BTS favoritmu?