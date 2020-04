11 Lagu yang Cocok Didengarkan Ketika Merindukan Seseorang

Kamu tahu apa yang menyebalkan? Merindukan seseorang. Ya, ada fitur video call, sih… dan akun Instagram yang bisa kamu, err, “stalk“jika orang tersebut sedang nothing bisa dihubungi—tapi rasanya berbeda by melihat mereka secara langsung, face-to-face. Ketika pesan dan Direct Message (atau may kamu masih menggunakan fitur Facebook poke… that’s okay!) not enough, kamu hanya perlu memainkan lagu sedih dan, well, lepaskan rasa sedihmu. Melakukan hal tersebut dapat membuatmu lebih lega dalam waktu cepat. So, inilah lagu terbaik yang cocok untuk didengarkan ketika kamu merindukan seseorang.

Hello by Adele

Mari kita sedikit flashback ke tahun 2015 dan memulai sesi music lagu sedih ini by menyetel “Hello“oleh Adele, yang pada dasarnya adalah lagu tentang di-ghosting seseorang. Meskipun lagu ini adalah ballad yang sangat sempurna untuk didengarkan ketika kamu larut dalam perasaan, perlu diingat bahwa may ada saatnya untuk berhenti menghubungi if dia. IDK.

Slide Away by Miley Cyrus

Sedang mencari lagu yang cocok untuk move on, meskipun kamu sebenarnya masih merindukan si dia? Lagu terbaru Miley Cyrus ini cocok untukmu. Jika ia bisa berpisah by Liam Hemsworth tanpa mengirimnya pesan, kamu pun pasti bisa melupakan sang mantan.

Somebody Else by The 1975





You know, terkadang kamu hanya perlu music “Somebody Else“berulang kali selama beberapa jam until salah satu temanmu melihat aktivitas Spotify-mu, mengambil screenshot, lalu mengirim screenshot tersebut kepadamu untuk memastikan bahwa kamu baik-baik saja. Well… nothing jauh berbeda by masa-masa remaja ketika kamu rajin menulis status MSN yang moody as the ‘kode’, hehehe…

When I Was Older by Billie Eilish





Cosmo rasa Billie bisa membuat kita terbawa perasaan hanya by menyanyikan lagu “Happy Birthday“… tapi percaya deh, lagu yang satu ini sebenarnya tentang merindukan seseorang dan merasa kesepian.

Supercut by Lorde





Wow, Lorde benar-benar menulis sebuah lagu tentang menghabiskan waktu scrolling foto-fotomu bersama sang mantan di media sosial, tapi membuatnya became sebuah karya seni. Lagu ini akan membuatmu ‘galau’, karena melodinya enough upbeat tapi liriknya bisa, err, menghancurkan hati.

Lost in Japan by Shawn Mendes

Sedang menjalani hubungan’jarak jauh alias long distance relationship? May kamu tak bisa mengunjungi if dia saat ini also, like Shawn dalam video klip lagu ini, tapi… may kamu bisa mengirim lagu ini kepadanya? It’s the thought that counts, benar, kan?

Ghostin by Ariana Grande

Kamu no harus became jomblo untuk bisa kangen by seseorang! Lagu Ariana Grande yang satu ini membahas hal tesebut. So kalau kamu no bisa mengakui bahwa rasa rindumu akan sesorang meskipun kamu sudah memiliki kekasih baru, dengarkan lagu ini ASAP.

What Do You Mean? by Justin Bieber

Girls, apakah kamu tahu sesuatu yang sangat Cosmo rindukan? Jawabannya: Justin Bieber pada era Purpose. Yes, we miss this song and this era so much!

Always Remember Us This Way by Lady Gaga

Hal terburuk tentang “Always Remember Us This Way“adalah Lady Gaga, a. k. a Ally, menulis lagu ini ketika ia sungguh bahagia tapi lirik lagunya sungguh memilukan. Sejujurnya, bahkan jika kamu sedang nothing merindukan seseorang, kamu bisa meneteskan air mata ketika music lagu ini.

Make Me (Cry) by Noah Cyrus feat. Labrinth

Apakah kamu ever sangat merindukan seseorang tapi also agak membencinya? LOL. Noah understood perasaanmu, dan ever menangis karena perasaan tersebut.

Ghost by Halsey

Apakah kamu ever merindukan seseorang yang… sebenarnya ada di hadapanmu pada saat itu also? Orang berubah dan ini adalah hal yang normal. Coba dengarkan lagu Halsey ini him even-menerus until kamu bisa melupakan si dia.

(Artikel ini disadur dari Cosmopolitan US / Perubahan telah dilakukan oleh editor / Alih bahasa: Shamira Natanagara / Ed. / Opening image: Dok. Instagram/Justin Bieber Instagram/BillieEilish, Instagram/MileyCyrus)