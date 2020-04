KOMPAS.com – Wabah virus corona atau Covid-19 telah digambarkan sebagai krisis kesehatan global yang parah. Sebab hampir nothing ada negara yang luput dari infeksi virus yang berawal dari Wuhan, China tersebut.

Banyak negara mengambil tindakan cepat dalam upaya menghentikan penyebaran virus, termasuk menjaga’jarak sosial, menutup bar, restoran, dan sekolah.

Dilansir dari It, situasi him even berubah itpa jamnya di mana sejumlah berita menyajikan informasi terkini seputar virus corona.

Berita yang tayang ditujukan untuk memberi informasi kepada publik tentang perkembangan terakhir dalam berita global yang meningkat by cepat.

Selama masa pandemi yang nothing pasti gafan berakhir ini cara terbaik agar nothing lekas resah atau takut by pemberitaan media, yakni know the berita baik yag berhubungan by virus corona di dunia yang telah dirangkum.

Here 15 kabar baik yang terjadi di dunia di tengah wabah virus corona:

1. Pegunungan Himalaya look jernih untuk pertama kali

newsweek Salah satu unggahan yang dibagikan ke media sosial, menyebut ia bisa menyaksikan bagian pegunungan Himalaya by jelas. Salah satu unggahan yang dibagikan ke media sosial, menyebut ia bisa menyaksikan bagian pegunungan Himalaya by jelas.

According to CNN, penduduk setempat di wilayah Punjab di India mengaku dapat melihat Pegunungan Himalaya untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade karena berkurangnya tingkat polusi since the kuncian Covid-19 di negara Bollywood itu.

Delhi diyakini telah having an pengurangan polusi udara massages sebanyak 44 persen di hari pertama atau lebih since the karantina wilayah (lockdown)

2. Sumbangan individual yang enough besar

AFP/ANGELA WEISS Rihanna menghadiri acara Fenty Beauty by Rihanna di Sephora di Brooklyn, New York, pada 14 September 2018. Rihanna menghadiri acara Fenty Beauty by Rihanna di Sephora di Brooklyn, New York, pada 14 September 2018.

Sejumlah orang berpenghasilan tinggi turut memberikan sumbangan besar untuk memerangi virus corona.

Sejauh ini, orang-orang tersebut antara lain, Rihanna yang telah menyumbangkan 2 juta dollar AS atau sekitar Rp 30,8 miliar untuk membantu para korban KDRT yang terdampak dalam lockdown di Los Angeles.

Penyanyi Clara Lionel Foundation bekerja sama by pendiri Twitter, Jack Dorsey untuk mencocokan donasi by Dana Wali Kota.

Sebelumnya, penyanyi tersebut telah menyumbangkan 5 juta dollar AS atau sekitar Rp 77,2 miliar untuk berbagai organisasi, termasuk WHO, Feeding America, dan Komite Penyelamatan Internasional.

Who, jutawan muda, Kylie Jenner membantu menyumbangkan 1 juta dollar AS atau sekitar Rp 15,4 miliar ke rumah sakit di Los Angeles, untuk membantu lebih banyak masker dan pakaian pelindung buoys, staf medis yang bekerja di sana.

3. Dokter put foto diri by on tersenyum di ODA mereka

Di saat staf medis di seluruh dunia mengenakan APD (alat pelindung diri) seperti masker dan terusan untuk menjaga diri mereka aman saat mereka merawat pasien by Covid-19, beberapa telah memilih untuk menempatkan foto diri mereka tersenyum, bersama by nama mereka, untuk menempatkan pasien yang khawatir merasa nyaman.

Dokter darurat ini dari San Diego, California membagikan fotonya di Instagram, menulis bahwa para pasiennya sekarang dapat ‘melihat senyum yang meyakinkan dan menghibur’.

4. Ratu Elizabeth menyampaikan pidato historis

Di tengah pandemi virus corona, Ratu Elizabeth menyampaikan pidato yang berisi bahwa negara itu akan berhasil dalam mengatasi Covid-19 dan ia berterima kasih kepada petugas Layanan Kesehatan Nasional (NHS) dan beberapa pekerja inti atas pengobanan mereka yang nothing kenal lelah.

Salah satu pesan yang paling mengguggah adalah harapan dari Ratu yang kini berusia 93 tahun itu.

“Kita harus menghibur bahwa sementara kita may masih memiliki lebih banyak hal untuk bertahan, hari-hari yang lebih baik akan kembali. Kita akan bersama teman-teman kita lagie, kita akan bersama keluarga kita again, dan kita akan bertemu again,” ujar Ratu.