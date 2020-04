5 Trend Fashion Teraneh yang Dipakai Seleb Hollywood

Trend fashion memang always berkembang. Mulai dari unik until aneh pun ada. Bahkan beberapa seleb Hollywood sangat percaya diri menciptakan trend fashion yang is not tentu bisa diterima semua orang. Terkadang bikin kita muter otak, kira-kira berani atau nggak ya ikutin gaya mereka?

Well, since fashion has no limits, here trend fashion teraneh yang ever dipakai seleb Hollywood.

1. Apakah high-heeled flip flops salah satu fashion aksesori yang kamu sebelin atau justru so favorit, nih?

www.instagram.com/kimkardashian

2. “Wow, is it hard to sit on?“Singles so kira-kira komentar beberapa orang ketika melihat Kylie Jenner mengenakan gaun seksi karya Yousef Al-Jasmi ini.

www.instagram.com/kyliejenner

3. Lizzo berhasil mencuri perhatian karena membawa tas Valentino super mungil. Tapi jangan salah, heap ‘jari’ ini limited edition lho, hanya ada tiga di seluruh dunia. Tapi gunanya buat apa ya?

www.instagram.com/khloekardashian

4. Sebetulnya banyak seleb yang nekat pakai visible G-strings sebagai statement. Tapi sebetulnya tren ini kurang diterima by baik since tahun 2000 dan until sekarang.

www.instagram.com/alexademie

5. Sebetulnya quirky dan tetap enak dilihat ketika Celine Dion mengenakan half-skinny, half-flares jeans. Kuncinya memang harus percaya diri kalau ingin mengenakan celana by cutting yang nggak biasa

graziaonline.bg

