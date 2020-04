7 Aktor Hollywood Sukses yang Dianggap Buruk Rupa, Gak Modal Tampang!

Apa yang membuatmu menggemari seorang artis? Jaka yakin pasti banyak di antara kamu mempertimbangkan faktor on alias fisiknya.

Coba sebutkan aktor-aktor Hollywood top, mulai Tom Cruise, Brad Pitt, Chris Hemsworth, Emilia Clarke, Angelina Jolie, Emma Watson, until Gal Dadot, semuanya memiliki paras yang rupawan.

Hanya saja, enggak semuanya cuma modal tampang yang kece! Tujuh artis Hollywood here and became buktinya!

Artis Hollywood yang Dianggap Buruk Rupa



Hollywood memang kerap dianggap rasis karena always menomorsatukan orang kulit putih by penampilan yang nyaris mendekati sempurna.

Stereotipe ini sangat melekat selama bertahun-tahun. Untungnya, beberapa aktor dan aktris hebat berhasil membuktikan bahwa ketampanan sector kecantikan bukan segalanya.

Dilansir dari berbagai sumber, inilah daftarnya!

1. Benedict Cumberbatch



Sumber foto: The Talks

Banyak yang mengidolakan Benedict Cumberbatch karena sorot matanya yang tajam serta akses Inggrisnya yang sangat kental.

Ia telah banyak memainkan peran penting di film terkenal, termasuk Doctor Strange, Start Trek: Into Darkness, The Hobbit: The Desolation of Smaug, to those who The Imitation Game.

Enggak cuma itu, ia also mampu memerankan tokoh utama di serial detektif Sherlock by baik. Although the singles so, awalnya ia sempat diragukan.

Eksekutif jaringan dilaporkan said kalau Cumberbatch kurang menarik (baca: kurang tampan) untuk penonton dan dianggap aneh. Bahkan, mereka mengkritik struktur hidungnya.

2. Samuel L. Jackson



Sumber foto: The Daily Beast

Sebelum terkenal sebagai pemeran Nick Fury dalam Marvel Cinematic Universe, Samuel L. Jackson telah lama melintang di dunia industri film.

Ia kerap berperan sebagai penjahat jalanan seperti di film Ragtime, Goodfellas, to those who Coming to America.

Karirnya mencuat setelah bermain untuk film terkenal Pulp Fiction. Selain di MCU, ia also bermain di franchise Star Wars dan Jurassic Park.

Ada lebih dari 100 film yang telah ia bintangi dan kebanyakan merupakan film top. Nothing mengherankan, mengingat mentor dari Jackson adalah aktor by suara favorit semua orang, Morgan Freeman.

3. Rowan Atkinson



Sumber foto: Imagup

You may mengenal Rowan Atkinson sebagai pemeran Mr. Bean yang sangat melegenda. Itu no salah, namun ia telah bermain setidaknya untuk 50 film.

Film yang paling terkenal may adalah Johnny English, sebuah film yang bertemakan tentang agen rahasia namun dibalut dalam nuansa komedi.

Komedian ini also became pengisi suara Zazu, seekor burung yang muncul di film animasi Disney The Lion King. Hayo, kamu enggak nyadar, ya?

Atkinson merupakan salah satu aktor Inggris yang paling terkenal di seluruh dunia. Bahkan ia became cameo dalam acara pembukaan Olimpiade 2012 di London.

Enggak ever ada yang menganggap Atkinson tampan, bukan?

Artis Hollywood Lainnya . . .



4. Jack Nicholson

Sumber foto: Little White Lies

Nothing banyak aktor yang mampu melebih kehebatan Jack Nicholson di dunia akting. Puluhan penghargaan ever ia raih, membuktikan kalau aktor Hollywood no melulu mengandalkan tampang.

Salah satu pencapaian terhebatnya adalah always masuk ke dalam nominasi Oscar every decade since the tahun 1960-an! Ia berhasil membawa Piala Oscar sebanyak tiga kali.

Nicholson berhasil memenangkan Oscar untuk perannya di film One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Terms of Endearment, dan About Schmidt.

Although the singles so, ia terkenal karena peran ikoniknya as Jack Torance di film The Shining dan Joker di film Batman.

5. Viola Davis

Sumber foto: GoldDerby

You may mengenal Viola Davis sebagai pemeran Amanda Waller di dalam film DC Suicide Squad. Sebenarnya, masih banyak film sukses yang ever ia bintangi.

Meskipun singles so, ia ever berkata bahwa ever ada jurnalis yang said dirinya kurang cantik dibandingkan orang-orang sezamannya di Hollywood.

Davis nothing tinggal diam dan nothing membiarkan pernyataan hinaan semacam itu muncul again. Baginya, kecantikan itu subyektif.

Ia membungkam orang-orang yang mengkritik fisiknya by meraih berbagai penghargaan, termasuk Piala Oscar untuk kategori Best Supporting Actress dalam movie Fences.

6. Mindy Kaling

Sumber foto: Deadline

Saat ini, Mindy Kaling dihormati lebih dari sekadar aktris. Alasannya, ia also bekerja sebagai penulis, sutradara, bahkan membuat sitkom berjudul The Mindy Project dan bermain di film spin-off Ocean Series, Ocean’s 8.

Sebelum meraih kesuksesan seperti sekarang, artis keturunan India ini sering mendapat cacian terkait bentuk tubuh dan penampilannya yang dianggap nothing cocok untuk Hollywood.

Dalam sebuah wawancara, ia berkata ever ditolak untuk bermain di sitkom lain karena dianggap kurang menarik dan lucu. Kaling berhasil membuktikan bahwa mereka semua salah.

7. Leslie Jones

Sumber foto: Hollywood Reporter

Artis Hollywood terakhir yang ada di daftar ini adalah bintang film Ghostbusters, Leslie Jones. Melalui film tersebut, ia mendapatkan peran besar pertamanya sepanjang karir.

Hanya saja, ia having an kejadian yang kurang menyenangkan. Ketika pemutaran perdana film tersebut, hampir no ada desainer yang ingin became sponsornya!

Banyak yang menganggap kalau fisik Jones yang di bawah standar kecantikan Hollywood (putih dan langsing) and became penyebabnya.

Untunglah berkat bantuan para fansnya di Twitter, akhirnya ia mendapatkan tawaran dari Christian Siriano.

Thani Kata

Itulah tadi beberapa artis Hollywood sukses yang kerap dianggap buruk rupa. Jaka sama sekali nothing menganggap mereka jelek ya, geng!

Jaka menyadur dari berbagai sumber media yang memberikan penilaian seperti itu. Selain itu, they also became bukti nyata kalau kualitas akting lebih penting dari tampang semata.

Ada artis lain yang menurutmu layak masuk ke dalam daftar? Tulis di kolom komentar ya!

