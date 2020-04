8 Lagu Terbaru 2020 untuk Menyemangatimu Selama Stay At Home

Sudah lebih dari satu bulan since pemerintah mengimbau masyarakat Indonesia untuk self-quarantine—dan ya, bisa dibilang semakin lama situasi ini semakin sulit. Kalau kamu mulai merasa jenuh dan bosan, setidaknya sebelum masa self-quarantine ini beberapa musisi telah merilis karya musik baru yang bisa memperbaiki dan meningkatkan mood pada masa yang menantang ini. Segera pasang earphone, naikkan volume, dan nikmati lagu-lagu here ini. Cosmo yakin kamu akan mendengarkannya berulang kali selama 24 jam ke depan, bahkan bisa sampai sepanjang tahun.

You should be sad by Halsey

Serius, deh, setiap lagu dalam album terbaru Halsey akan membuatmu ingin bangkit dan menari. Lagu yang satu ini adalah tentang mencurahkan isi hati, tanpa ragu. Jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan, then say it and move on! Jangan dipendam saja. Biarkan Halsey mengajarimu cara became lebih percaya diri.

People You Know by Selena Gomez

Album terbaru Selena terdiri dari lagu-lagu yang empowering. Cosmo rasa “Rare” adalah “thank u, next” versi tahun 2020 dan “People You Know“menjelaskan bagaimana kamu bisa mengenal seseorang by baik, lalu became seperti orang asing baginya. Lagu ini membuatmu berpikir tentang momen-momen yang datang dan go singles so saja.

The Good News by Mac Miller

Lagu mendiang Mac Miller yang penuh renungan ini dimulai by suram, tapi berakhir by harapan. “The Good News“memiliki nuansa chill yang cocok untuk didengarkan saat memulai hari—bahkan bisa dijadikan alarm pagimu.

Boss B*tch by Doja Cat

Ingin memperkuat semangat? Coba mainkan lagu ini. Dari soundtrack film Birds of Prey (yang hanya menampilkan lagu-lagu oleh musisi passionate, BTW), lagu asyik ini akan membuatmu siap untuk menghadapi dunia.

Know Your Worth by Khalid





Girls, ingat: kamu no boleh cepat puas by siapa pun yang nothing menghargaimu—that’s so last year! Khalid pun setuju, so putar lagu ini until kamu bertanya-tanya jika apakah dirimu himself yang sebenarnya menulis lagu ini. Hmm…

What A Man’s Gotta Do by Jonas Brothers

Jika suatu hari Jonas Brothers bubar again, Cosmo akan benar-benar sedih (untuk song kalinya, LOL). Mereka telah merilis lagu-lagu asyik secara konsisten dan tidah ever mengecewakan since the meeting. They also sangat menyayangi istri masing-masing, dan lagu ini adalah buktinya.

Intentions by Justin Bieber

Justin Bieber menghadirkan album terbarunya pada bulan Februari lalu dan ia terlibat dalam proses penulisan setiap lagu. “Intentions“akan membuatmu lebih menghargai orang-orang di luar sana yang berniat baik. Yes, they do exist!

Conversations in the Dark by John Legend

John Legend memang nothing ever gagal dalam menyajikan lagu-lagu nikmat yang cocok untuk didengarkan sebagai pengantar tidur. Saking indahnya, lagu ini bisa membuatmu terharu.

(Artikel ini disadur dari Cosmopolitan US / Perubahan telah dilakukan oleh editor / Alih bahasa: Shamira Natanagara / Ed. / Opening image: Dok. Instagram/SelenaGomez, Instagram/iamhalsey, Instagram/jonasbrothers)