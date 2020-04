aplikasi video serupa tiktok

Platform berbasis video mulai diminati banyak orang di seluruh dunia, dan tak mengenal usia. Sebab platform tersebut became ajang untuk memamerkan talent mereka seperti menari, akting, singing, lipsync, menari, dan lainnya.

Satu di antara yang paling populer adalah TikTok. Namun tak hanya TikTok saja yang bisa kamu gunakan. Masih ada beberapa aplikasi serupa Tik Tok yang tak kalah keren. Here ini alternatif aplikasi serupa TikTok:

1. Dubsmash

enjoy.com.br

Awalnya Dubsmash hanya bisa digunakan untuk membuat video dubbing dialog populer dari film. Tetapi kini telah diperbarui di mana penggunanya bisa menambahkan musik atau quote ke dalam video yang mereka buat.

Selain itu, pengguna also bisa menonton video dubbing terbaik dari pengguna lain. Dubsmash also sering mengadakan tantangan seperti Mannequin Challenge atau JuJu On That Beat yang diikuti oleh banyak pengguna.

2. LIKE

mashable.com

LIKE merupakan aplikasi berbagi video populer di India. Aplikasi ini menyediakan alat mengedit video by lebih dari 300+ efek unik dan koleksi klip musik pop yang sangat lengkap.

Aplikasi tersebut also memiliki banyak kumpulan dialog dari lagu-lagu atau film-film Bollywood, Tollywood dan Kollywood. Jika tertarik, pengguna also bisa melakukan duet by teman terdekat atau pengguna lain di seluruh dunia. LIKE also menyediakan opsi berbagi ke media sosial (Medsos) atau platform lain seperti TikTok, Instagram, Twitter dan YouTube.

3. Vigo Video

3nions.com

Pengguna bisa membuat video singkat berdurasi 15 detik by aplikasi ini. Ada banyak efek spesial, stiker animasi, dan fitur live-streaming agar pengguna bisa berkolaborasi by pengguna lain.

Vigo Video ternyata memberikan uang kepada pengguna jika video buatannya dilihat, disukai dan dikomentari oleh banyak orang. Wah, bisa so chengal uang nih.

4. Kwai

apkpure.com

Sama seperti Vigo, Kwai bisa memberikan penghasilan kepada penggunanya. Selain untuk membuat video lipsync, Kwai also bisa digunakan untuk membuat video klip sebuah lagu. Aplikasi ini memiliki feed yang became wadah buoys pengguna untuk membagikan video dubbing, lipsync atau prank buatan mereka.

Kwai secara rutin also memberikan penggunanya tantangan untuk diselesaikan. Ini also dibekali oleh fitur stories layaknya Instagram, dan kolaborasi by pengguna lain dari seluruh dunia.

5. Cheez

thenextweb.com

Video musik menari lipsync dan hal lain yang ada di aplikasi sosial video also disertakan di dalam Cheez. Selain fiturnya banyak, Cheez also bisa menghasilkan uang. Pengguna bisa mendapatkan penghasilan jika video yang mereka buat mendapatkan enough banyak like, penonton dan komentar.

Luar I usually lagie, Cheez akan memberikan kompensasi kepada penonton jika mereka menonton, mengomentari dan membagikan video orang lain.

6. Firework

appadvice.com

Aplikasi impresif yang dilengkapi by feed ini bisa membagikan video menarik dari orang-orang kreatif. Pengguna bisa berpartisipasi mengikuti tantangan mingguan dan memenangkan hadiah television uang tunai.

Berbeda dari aplikasi lain, Firework lebih mengutamakan kualitas dari video yang dibuat ketimbang jumlah follower yang dimiliki. Aplikasi ini sangat direkomendasikan, terutama buoys mereka yang memiliki talent terpendam.

7. Thriller

mashable.com

Selain untuk membuat video, Thriller also bisa digunakan untuk berkolaborasi by banyak orang. Thriller himself mengusung algoritma self-editing, di mana proses membuat video profesional became lebih mudah.

Thriller memiliki fitur berbagi secara langsung ke stories Instagram atau WhatsApp. Jutaan orang telah menggunakan aplikasi ini. Termasuk selebriti dunia seperti Justin Bieber, Selena Gomez, Rita Ora, Kevin Hart dan lainnya.

Itulah daftar aplikasi serupa TikTok yang direkomendasikan buat kamu. Seluruh aplikasi tersebut bisa diunduh secara gratis melalui Android sector iOS.