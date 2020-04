Bikin Iri, 10 Seleb Hollywood yang Kompak Abis by Saudaranya!

Bisa dekat by saudara kandung mestinya became hal paling membahagiakan. Kita bisa berbagi banyak hal by mereka, mulai dari suka sector duka. Bercerita by saudara kandung also dapat mengurangi kadar ketakutan kita, karena mereka gak may membongkar cerita kita kepada orang lain.

Seperti halnya beberapa nama seleb Hollywood here ini. Meskipun kerap kali dipisahkan oleh’jarak karena tuntutan karier, namun mereka sering look kompak saat sudah bertemu. Even kekompakannya sering bikin iri, lho!

1. If kembar Mary-Kate Olson dan Ashley Olson yang sering look berdua. Hal ini gak lepas karena keduanya sama-sama berkarier di dunia fashion instagram.com/marykateandashleyo

2. Gigi Hadid dan Bella Hadid yang saling support satu sama lain, terutama dalam berkarier. Gak heran kalau karier keduanya sama-sama melejit, ya! instagram.com/gigihadid

3. Jonas Brothers yaitu Kevin, Joe, dan, Nick yang akrabnya bukan main. Meskipun ketiganya sudah berkeluarga, namun mereka always menyempatkan waktu untuk berkumpul instagram.com/jonasbrothers

4. Meski sama-sama berkarier di dunia akting, namun hal ini tak membuat Chris dan Liam Hemsworth sikut-menyikut. Keduanya justru look kompak, bahkan banyak yang mengira kalau keduanya kembar lho! glamour.com

5. Kekompakan antara Kendall dan Kylie Jenner saat masih remaja ternyata terbawa until keduanya beranjak dewasa. Enough wajar karena usia keduanya also hanya terpaut 2 tahun instagram.com/kendallandkylie Lanjutkan membaca artikel di bawah Editor’s picks Baca Also: Keren! 5 Artis Hollywood Ini Ever Kuliah di Jurusan Arsitektur

6. Selisih usia 4 tahun gak lantas membuat Dakota Fanning dan adiknya, Elle Fanning menjaga’jarak. Keduanya justru sangat kompetitif satu sama lain, namun secara sehat pastinya independent.ie

7. Kakak-beradik, James dan Dave Franco acap kali look mesra di depan kamera, bahkan sering berpose cute by senyum mautnya upi.com

8. Sibling goals antara Poppy dan Cara Delevingne also gak perlu diragukan. Selain sama-sama berkarier became model, keduanya also punya rumah bersama di THE homesandproperty.co.uk

9. Julukan sama-sama cantik dan fashionable saja gak enough for Paris Hilton dan Nicky Hilton. Sebab keduanya also sukses berbisnis, lho! pagesix.com

10. Meski jarang posting foto berdua, bukan berarti Dua Lipa dan Rina Lipa gak dekat, ya! Lihat saja, kakak-beradik ini punya raut on yang mirip dan sama-sama menyukai seni instagram.com/rinalipa Di antara 10 nama di atas, mana nih yang became sibling goals favorit kamu? Komen di bawah, ya! Baca Also: Lucunya 11 Potret Artis Hollywood Bersama Hewan Kesayangan

