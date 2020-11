BTS: THE OPINIONS OF FANS ON THE NEW ALBUM “BE”

Today, Friday, November 20th is a big day for BTS! Not only because they released the touching music video of “Life Goes On”, but also because they released the long-awaited new album “BE”.

Project consisting of 8 songs that fans welcomed like this:

Blue & Gray è bellissima, è decisamente la mia preferita in questo album, bellissima anche Life Goes On 💜, anche le altre molto belle ma queste due le adoro.#be #BE_BTS #BETODAY @BTS_twt #BlueAndGrey #LifeGoesOn Blue & Grey https://t.co/Uf4PzbmiHk via @YouTube — MORENA 💜 (@unimorena2014) November 20, 2020

mi piacciono tutte ma queste…

Blue e Gray è davvero stupenda cioè non ce la posso fare.

stay mi da una carica pazzesca.

mi piacciono un botto aiuto.

hanno fatto un capolavoro li amo#LifeGoesOn #BETODAY #BE #BTS_BE pic.twitter.com/wVO7bv19TK — ⟭⟬ ᴮᴱ 𝐠𝐢𝐮𝐥𝐢𝐚⁷ 🌷⟬⟭ (@Junggukbliss) November 20, 2020

Questo è il mio primo e vero album….Niente da dire, ho il cuore a mille e batte solo per loro….Grazie💜💜 #BETODAY #BE #BEisComing pic.twitter.com/4k9vQArVcq — 𝐕𝐢𝐨𝐧𝐬 紫色⁷ ⟭⟬ (@ViGrmt) November 20, 2020

oggi è la giornata perfetta per ascoltare #be perché il mood dell'album rispecchia esattamente ciò che sento e riflette il tempo che c'è fuori, ovvero una giornata grigia, triste, un po' malinconica, da passare solo sotto le coperte bevendo qualcosa di caldo. — ⁷ (@baciadistanza) November 20, 2020

#BE è un capolavoro! Una canzone più bella dell'altra… non saprei dire quale mi sia piaciuta di più! Le emozioni sono troppe! Grazie @BTS_twt per averci messo cuore ed anima 💜 — ᴮᴱ𝙲𝚒𝚕𝚕𝚊 ⁷🌸🍓 (@CillaNeverMind) November 20, 2020