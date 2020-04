Bukti Kepopuleran, Twitter Tambahkan Emoji Special di Cuitan V BTS #StayHomeChallenge

Kanal247.com –

Bukan V jika tak berhasil memberikan pengaruh yang singles so besar terhadap penggemar dan publik by apapun yang dilakukannya. Like not lama ini member boyband Bangtan Boys aka BTS ini mengajak fans agar di rumah saja di tengah pandemi virus corona by mempopulerkan tagar #StayHomeChallenge.

Dalam video yang diunggah di akun Twitter resmi BTS tersebut, V tampak asyik berjoget dan menyanyi lagu “Closer” yang sebelumnya dilantunkan oleh The Chainsmokers bersama Halsey. Banyak fans yang sepertinya nurut by nasihat pemilik nama asli Kim Tae Hyung tersebut until membuat The Ministry of Culture, Sports and Tourism menggunakan video V sebagai promosi untuk pencegahan COVID 19.

Namun tak hanya The Ministry of Culture, Sports and Tourism saja, Twitter also sepertinya menyadari kepopuleran V bisa membantu mereka mengajak publik untuk tetap di rumah saja. Twitter lantas menambahkan emoji spesial bergambar rumah sakit di samping tagar #StayHomeChallenge yang ditulis oleh V.





Twitter

Melihat hal ini penggemar pun semakin bangga by apa yang dilakukan oleh V tersebut. Buoys, mereka para member BTS memang memiliki pengaruh yang sangat besar penggemar. Tak mengherankan jika The Ministry of Culture, Sports and Tourism sampai melirik video tersebut.

“Dia benar-benar role model, always menggunakan sosial media untuk kegiatan yang baik,” komentar netter. “Terima kasih Taehyung membuat kami semua tertap di dalam rumah, tagar #StayHomeChallenge memberikan pengaruh yang sangat besar,” ujar yang lain. “V menggunakan pengaruhnya untuk membuat orang-orang tinggal di rumah saja,” pungkas lainnya.