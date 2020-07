Eminem Blasts drew© Brees in a new collaboration with Kid Cudi | Dwayne johnson – CAMEROON MAGAZINE – CAMEROON INFO

Eminem and Kid Cudi Friday, has released a new title right© ”The adventures of the Moon Man and the Slim shady” in all the streaming services, and slap a bunch of names that the dédescribe as a ”half full of esprit”.

On Friday, the rapper primé at the Grammy Awards, and Kid Cudi have released a new collaboration entitled©e ” * the adventures of The Man in the Moon & Slim Shady. ” Apparently, Eminem raps about important issues, republican recent data, such as the comment controversé Drew Brees To his knees and the people that do not use the mask during the pandémie coronavirus.

Last month, the star of the NFL, Drew Brees, has sévÃrement critiqué the movement of ” take a knee  €” Colin Kaepernick and quickly excusà after the people who have visa©. Is défound©:

”I will never agree with any person that does not respect the flag of États-Unis American©ric, or of our country. Let me tell you what I see or what I feel when the national anthem is played, and when I see the flag of États-Unis. ”

In the part of his verse, the rapper, 47-year-old spits out ”f ** k Drew Brees” in référant à la Nouvelle-Orléyears oÃ1 the star of the NFL playing for the Saints.

In another place of his verse, the rapper approach of the COVID-19[femeninopandémieexpresarsuodioporlaactualadministracióneminembla¢míétambiénalaspersonasquesenieganausarmáscarasenelcentrodelacrisisdelasalud[femininepandémieenexprimantsahainepourl’administrationactuelleEminemblâmeégalementlespersonnesquirefusentdeporterdesmasquesaumilieudelacrisesanitaire[femeninopandémieexpresarsuodioporlaactualadministraciónEminembla¢míétambiénalaspersonasquesenieganausarmáscarasenelcentrodelacrisisdelasalud[femininepandémieenexprimantsahainepourl’administrationactuelleEminemblâmeégalementlespersonnesquirefusentdeporterdesmasquesaumilieudelacrisesanitaire

” half of us promÃne as a zombie apocalypse / The other half is only énervé and / don’t want to wear a mask and laugh of just / And it is as ça that you end up by the grab / I only use the same cart as the store / Now I’m in a”coffin that toussant” ”

Élistening to The Adventures of the Moon Man and the Slim Shady via Youtube below, and click here for the source of the dédeclaration.

SOURCE: https://www.w24news.com

Subscribe for free and be the first to like and share:

Similar Articles