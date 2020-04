Ini 10 Anak Muda Terkaya di Dunia, Usia is Not Genap 30 Tahun Halaman all

NEW YORK, KOMPAS.com – Majalah Forbes merilis daftar orang-orang terkaya di dunia tahun 2020.

Yang unik, dari sebanyak 2.095 miliarder yang ada di dunia berdasarkan data Forbes, hanya 10 orang yang usianya not genap 30 tahun.

Kekayaan 10 miliarder ini bila ditotal mencapai 15,9 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 247,9 triliun (kurs Rp 16.101 per dollar AS). Mereka berasal antara lain dari Amerika Serikat, Brazil, Jerman, hongkong, Irlandia, until Norwegia.

Di tengah ketidakpastian global akibat virus corona, sebanyak tiga orang yang usianya di bawah 30 tahun berhasil masuk ke dalam daftar miliarder dunia Forbes pada tahun ini.

Dilansir dari Forbes, Kamis (9/4/2020), here daftar 10 anak muda terkaya di dunia.

Instagram @kyliejenner Kylie Jenner mengenakan balutan busana karya Vivienne Westwood ketika menghadiri after party Oscar 2020, Minggu (9/2/2020) malam. Kylie Jenner mengenakan balutan busana karya Vivienne Westwood ketika menghadiri after party Oscar 2020, Minggu (9/2/2020) malam.

Selebriti muda yang who became pengusaha kosmetik ini memiliki kekayaan 1 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 16,1 triliun. Adik tiri Kim Kardashian ini merupakan miliarder termuda yang meraih kekayaan by usahanya himself.

Pada November 2019 lalu, Jenner menjual 51 persen saham Kylie Cosmetics ke raksasa produk kecantikan Coty Inc senilai 600 juta dollar AS.

2 dan 3. Alexandra Andressen (23 tahun) dan Katharina Andressen (24 tahun)

Kakak beradik asal Norwegia ini masing-masing memiliki kekayaan 1,1 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 17,7 triliun.

Keduanya mewarisi masing-masing 42 persen perusahaan investasi Ferd milik keluarga mereka pada tahun 2007. Johan Andressen, ayah mereka, masih memimpin Ferd dan mengendalikan 70 persen hak voting pemegang saham perusahaan tersebut.

4. Gustav Magnar Witzoe (26 tahun)

Witzoe memiliki hampir separuh saham Salmar ASA, salah satu produsen daging ikan salmon terbesar di dunia. Kekayaannya mencapai 2,3 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 36.9 in triliun.

Perusahaan tersebut until saat ini masih dipimpin oleh sang ayah. Di luar bisnis, Witzoe menekuni dunia modeling dan investasi teknologi sector properti.

5. Elizabeth Furtwaenger (28 tahun)

Furtwaenger dan kakaknya, Jacob, masing-masing diwarisi 37,4 persen saham perusahaan media yang didirikan oleh sang ayah, Hubert Burda. Ia memiliki kekayaan 1,2 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 19,2 triliun.

Perusahaan tersebut, Burda Media, antara lain menerbitkan majalah It dan Playboy edisi Jerman. Furtwaenger dan sang kakak saat ini menduduki jabatan dewan direksi.

6. Jonathan Kwok (28 tahun)

Kwok bersama sang kakak, Geoffrey, mewarisi saham mendiang ayah mereka, Walter Kwok di Sun Hung Kai Properties (SHKP) pada tahun 2018. SHKP adalah pengembang properti terbesar di Hong Kong.

Kekayaan Kwok dilaporkan mencapai 2 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 32,1 triliun. Saham SHKP merosot hampir 18 persen since the virus corona merebak since awal tahun ini.

7. John Collison (29 tahun)

Collison mendirikan perusahaan pembayaran Stripe bersama sang kakak, Patrick. Kekayaan Collison saat ini mencapai 3,2 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 51,4 triliun.

Pada September 2019 silam, Stripe meraih pendanaan 250 juta dollar AS dari para investor yang membuat valuasinya naik became 35 miliar dollar AS. Meski lahir dan besar di Irlandia, namun kini Collison tinggal di San Francisco, dimana kantor pusat Stripe berlokasi.

8. Evan Spiegel (29 tahun)

Quartz Pendiri Snapchat Evan Spiegel. Pendiri Snapchat Evan Spiegel.

Spiegel merupakan salah satu pendiri Snapchat. Kekayaannya saat ini mencapai 1,9 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 30,5 triliun.

Setelah menguat sepanjang tahun 2019, saham Snap anjlok 50 persen since awal tahun 2020 ini. Spiegel menikah by supermodel Miranda Kerr dan memiliki dwikewarganegaraan AS dan Perancis since 2018.

9. Pedro de Godoy Bueno (29 tahun)

Godoy Bueno adalah putra mendiang Edson de Godoy Bueno, yang ever became miliarder Brazil. Kekayaannya mencapai 1,1 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 17,7 triliun.

Ia adalah CEO dan pemegang saham mayoritas perusahaan layanan laboratorium kesehatan Diagnósticos da América SA. Saham perusahaan tersebut naik hampir tiga kali lipat sepanjang 2019.

10. Lisa Draexlmaier (29 tahun)

Draexlmaier dan sang ayah, Fritz, merupakan CEO perusahaan pembuat suku cadang mobil Fritz Draexlmaier Holding GmbH. Kekayaannya mencapai 1 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 16,1 triliun.