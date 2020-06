Jay-Z et Beyoncé sont poursuivis in justice pour violation de droits d’auteur

L artiste Dr Lenora Antoinette Stine accuse les deux superstars Jay-Z et Beyoncé d avoir utilisé sa voix sur le morceau “Black Effect” sans are accord.

Le couple les plus puissants de l’industrie de la musique est pris dans une tourmente judiciaire. Indeed Jay-Z et Beyoncé sont accusés par l artiste et chorégraphe Jamaïcaine Dr Lenora Antoinette Stine, d avoir utilisé a’enregistrement d elle, sans are autorisation. Pire, elle n it would have been pleasant or créditée, or rémunérée pour cet’enregistrement. Le morceau incriminé serait apparemment ” Black Effect “, issu de leur album commun sorti in 2018, Everything is Love.

L artiste in question a déposé plainte ce mardi au tribunal fédéral de Californie. The plateforme eonline it would have been récupéré une copie du dossier. Selon celui-ci, les faits remontent à mars 2018. Dr Stine était chargée de trouver des danseurs aux deux artistes pour le shooting d a clip faisant la promo de leur album et leur tournée (on tour commune ” Everything is Love “.

Pendant le shooting, the chorégraphe it would have been then told me à des questions sur le thème de ” l’amour “. Des questions qui, selon elle, ne devaient servir qu à la promo des projets du couple Carter. Et c’est en découvrant sa voix avait été used to pour leur titre “Black Effect” sans l’on lui dise et sans are consentement, that the femme it would have been décidé de porter plainte.

Jay-Z et Beyoncé accusés de violation de droits de la personnalité et d enrichissement illégitime

Hova et Queen B offer would be ainsi accusés de violation des droits d’auteur, in violation of the droits de la personnalité et d enrichissement illégitime. The chorégraphe 68 ans réclamerait alors une compensation financière, a pourcentage sur les ventes du morceau, mais aussi qu’elle soit créditée par écrit.

Pour l’heure, or Beyoncé or Jay-Z n ont told me publiquement aux allégations. Mais si les Bonnie & Clyde du rap US cherchaient à régler cette affaire discrètement, c’est raté.