Jon Bon Jovi Akan Debutkan Lagu Baru Tentang Krisis Virus Corona

Posted on: 04/17/20 at 11:30 am

Jon Bon Jovi. (Foto: Shutterstock).

Pentolan band legendaris Bon Jovi, Jon Bon Jovi, akan debutkan lagu baru yang membahas krisis Covid-19 atau virus Corona, ungkap sang penyanyi ikonik itu pada Rabu (15 April) lalu di acara Howard Stern Show dari SiriusXM.

Menelepon dari rumahnya di New Jersey, Amerika Serikat (AS), Jon menggunakan kesempatan itu untuk mempromosikan penampilannya yang akan datang di acara penggalangan dana “Jersey 4 Jersey”. Dijadwalkan pada 22 April mendatang dan diselenggarakan oleh New Jersey Pandemic Relief Fund, acara amal ini also akan menampilkan Bruce Springsteen, Halsey, Charlie Puth, SZA, Tony Bennett, Kelly Ripa, Jon Stewart, Danny Devito, Whoopi Goldberg, Handler, Chelsea, Chris Rock dan banyak lagie artis besar lainnya. Acara amal itu secara lokal akan tayang pada pukul 7 malam waktu setempat dan also akan disiarkan secara bersamaan di Apple Music dan SiriusXM, by durasi satu jam.

Jon Bon Jovi mengungkapkan bahwa dia akan membawakan lagu ‘Do What You Can’, yang dia umumkan di Instagram sebagai sebuah tantangan penulisan lagu untuk para penggemarnya dan sebagai metode latihan untuk memproses masa krisis Covid-19 ini. Album baru Bon Jovi, Bon Jovi: 2020, sebelumnya ditetapkan untuk rilis pada 15 Mei mendatang, tetapi penyanyi itu said bahwa proyek ini sekarang telah ditunda.

Bon Jovi said bahwa: “Aku menulis lagu baru tentang situasi di mana kita sedang berada, so aku akan melakukan itu secara keseluruhan untuk pertama kalinya. Dan tentu saja aku harus melakukan the song ‘Livin’ on a Prayer’ karena itu adalah lagu yang sangat penting buoys banyak orang, dan itu membawa kita kembali ke masa-masa yang lebih bahagia”.

Bon Jovi who menambahkan bahwa konser amal itu, yang diproduksi oleh Joel Gallen, akan and became penampilan yang serba by akustik” dari rumah. “Nothing ada yang punya proses produksi. No ada yang punya apa-apa. Ini aku, himself, by gitarku,” ujar Jon Bon Jovi. “Ya, hanya itu saja”.

Acara amal itu also akan menghadirkan deretan artis yang mengesankan, suatu prestasi yang nothing hilang pada Jon Bon Jovi. “Untuk bisa mengajak Tony Bennett dalam melakukan konser ini adalah sensasi yang luar biasa,” katanya. “Dan untuk memastikan bahwa itu also beragam dan terasa muda – SZA dan Halsey, dan Charlie Puth membuat semua ini lengkap. Dan ada also orang-orang yang mencintai dan hidup untuk latar belakang mereka di New Jersey, seperti kita, dan itu adalah, Danny DeVito, Jon Stewart, dan Chris Rock”.

Mengenai aktifitas amal lainnya dari para rockstar veteran itu, Jon Bon Jovi bercanda bahwa dia adalah pencuci piring by “tangan terbersih di New Jersey,” mengacu kepada layanan makanan gratis Jon Bon Jovi, Soul Kitchen di Red Bank yang dia kunjungi “lima hari seminggu”.

Saat ditanya tentang bagaimana kabar blood kibordis Bon Jovi, David Bryanyang didiagnosis by Covid-19 pada bulan Maret lalu, Jon Bon Jovi said bahwa dia “sudah mulai lebih baik”.

Dia also berbagi cerita tentang saat dia memainkan album Bon Jovi: 2020 yang akan datang untuk sang legenda The Beatles, Paul McCartneydi rumahnya. “Aku melakukan hal yang sama saat Natal by Bruce Springsteen,” ujar Bon Jovi.