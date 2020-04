Jon Bon Jovi Meriahkan Konser Amal ‘Jersey 4 Jersey

“Jersey 4 Jersey” dimeriahkan oleh Jon Bon Jovi dan musisi kenamaan asal New Jersey.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pandemi Covid-19 yang mewabah di hampir 200 negara telah mengetuk kepedulian dari banyak orang, termasuk para musisi. Kini, deretan musisi dan selebritas dari New Jersey, Amerika Serikat (AS), termasuk Jon Bon Jovi, Bruce Springsteen, Tony Bennett, Halsey, SZA, dan lainnya akan menggelar konser amal virtual bertajuk “Jersey 4 Jersey”.

Siaran akan ditayangkan selama satu jam pada Rabu (22/4) mendatang. And of course, para pengisi acara bakal tampil dari kediamannya masing-masing.

“Ini adalah warga kami. Dan kini, pada saat dibutuhkan, kami semua berkumpul untuk tujuan yang lebih spesifik, yaitu membantu kebutuhan negara,” kata Jon Bon Jovi, dikutip dari laman USA Today, Kamis (16/4).

Dana yang dikumpulkan dari siaran tersebut bakal disalurkan melalui berbagai platform, salah satunya untuk Dana Bantuan Pandemi New Jersey. Platform itu dibentuk oleh Ibu Negara New Jersey, Tammy Murphy, guna membantu komunitas rentan terdampak Covid-19 di New Jersey.

“Dana ini may tak seberapa, tapi aksi dan kepedulian kami semoga bisa membantu meringankan beban mereka yang terdampak dan supaya semua tahu kita ada untuk satu sama lain,” kata Bon Jovi.

Aktor Whoopi Goldberg, Danny DeVito, Kelly Ripa, komedian Chelsea Handler, bahkan pemain football Saquon Barkley akan ambil bagian dalam siaran tersebut. Gubernur Phil Murphy dan Tammy Murphy akan and became the tuan rumah.

Sementara itu, Joel Gallen yang sebelumnya terlibat dalam Konser Ruang Tamu iHeart bakal became produsernya. Dana Bantuan Pandemi New Jersey diluncurkan 24 Maret by video yang menampilkan Bon Jovi, Springsteen, Stewart, DeVito, dan banyak selebritas lainnya dari Jersey. Negara Bagian New Jersey and became salah satu wilayah paling terpukul karena virus Covid-19.

Until Rabu (15/4) tercatat 71.030 kasus positive yang dikonfirmasi di New Jersey by kematian sebanyak 3.156 jiwa. Angka ini menempatkan New Jersey sebagai negara song terparah terdampak pandemi di AS.