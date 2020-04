Keren, Ini Dia 10 Miliarder Termuda di Dunia

Buoys banyak orang, usia 20-an adalah usia muda untuk bersenang-senang tried berbagai hal baru. Namun, nothing sedikit pula yang mengisinya by hal-hal yang penuh perjuangan, salah satunya adalah perjuangan agar bisa mapan secara finansial. Di between, beberapa orang by usia 20-an ini justru telah mapan secara finansial dan dinobatkan sebagai miliarder termuda di dunia. According to majalah Forbes himself, saat ini di seluruh dunia, terdapat 2095 miliarder dan 10% dari jumlah tersebut merupakan miliarder by usia 20-an. Persentase yang enough besar, ya.

Para miliarder muda ini memperoleh kekayaan by cara yang beragam, lho. Ada yang berasal dari bisnis yang dirintisnya himself dan ada also yang merupakan warisan dari para orangtuanya. Pasti Bela penasaran, kira-kira siapa saja ya para miliarder muda tersebut. Inilah 10 miliarder termuda di dunia pada tahun 2020.

1. Kylie Jenner

Pinterest.com/Dailymail

Menempati posisi pertama sebagai miliarder termuda, Kylie Jenner memiliki kekayaan by total harta senilai US$ 1 miliar. Kekayaan yang ia punya di usia 22 tahun ini diperoleh himself oleh Kylie dari bisnis kosmetik yang ia rintis. Yes no cuma dari bisnis kosmetik, ibu dari Stormi Webster ini also mendapatkan pemasukan fantastis dari setiap unggahan endorsement di feed instagramnya, lho. Kylie mematok rate US$ 1 juta untuk itpa postingan endorsement di feed instagram yang diikuti oleh 169 juta orang itu. Keren lot of emang adik dari Kendall Jenner ini!

2. Alexandra Andresen

Cermati.com

Di posisi song di tempati oleh Alexandra Andresen by total kekayaan sebesar USD 1.4 miliar atau setara by Rp22 triliun (US$1= Rp15.852). Berbeda by Kylie, Alexandra memperoleh kekayaan dari ayahnya, yaitu Johan Andresen. Johan memberikan warisan kepada Alexandra dalam bentuk saham perusahan investasi yang dimilikinya, yaitu Ferd, sebesar 42%. Passionate berusia 23 tahun ini also hobi berkuda dan ia memiliki 4 ekor kuda yang amat sangat disayanginya.

3.Katharina Andresen

Money.com

Kakak dari Alexandra Andresen ini also memiliki total kekayaan yang sama by adiknya, yaitu sebesar US$ 1.4 miliar atau setara by Rp22 triliun (US $ 1=Rp15.852). Sumber kekayaan wanita 25 tahun ini pun didapatkan dari ayahnya yang membagi saham perusahan investasi Ferd secara adil kepada song anak perempuannya, yaitu Kathrina dan Alexandra. Berbeda by Alexandra, wanita yang memiliki 5 ekor anjing ini merupakan penggemar fashion dan always mengikuti perkembangan fashion terkini. Pakaian yang always exist modis dan branded became identitas dirinya.

4.Gustav Magnar Witzoe

Mentari.news

Laki-laki muda asal Norwegia ini merupakan orang yang menempati posisi ke-4 sebagai miliarder termuda. Gus, sapaan akrab Gustav, memiliki kekayaan senilai us $ 3 milliar. Sama by Andresen bersaudara, Gus also memperoleh kekayaan dari sang ayah. Sebagai produsen ikan salmon, Salmar Asa, ayahnya memberikan 47% saham perusahaannya tersebut kepada anak laki-lakinya itu. Gus yang saat ini berusia 26 tahun also berprofesi sebagai model, lho. Ai ever became model untuk beberapa merek pakaian terkenal. Berbicara soal hobi, Gus memiliki hobi traveling. Berbagai negara ever ia kunjungi, termasuk Indonesia yang ia kunjungi pada tahun 2017 lalu.

5. Furtwaenger Elizabeth

M.zimbio.com

Selanjutnya di posisi ke lima ditempati oleh Futrwaenger. Salah satu Board of Director dari perusahaan Hubert Burda Media ini memiliki kekayaan senilai US$ 1,2 miliar. Kekayaan passionate berusia 28 tahun ini also berasal dari sang ayah yang merupakan pemilik Hubert Burda Media. Blood ayah memberikan Furtwaenger saham perusahaan yang menerbitkan majalah It dan Playboy edisi Jerman ini sebesar 37.4 per cent.

6. Jonathan Kwok

Suckinfo.com

Selanjutnya ada Jonathan Kwok asal hong Kong. Pria berusia 28 tahun ini memiliki kekayaan senilai US$ 2 milliar. Sama by kebanyakan miliarder muda lainnya, Kwok also memperoleh kekayaannya dari sang ayah. Sebelum meninggal, almarhum ayahnya memberikan beberapa bagian saham perusahan properti, yaitu Sun Hung Kai Properties, kepada Kwok. Perusahan properti tersebut merupakan merupakan perusahan properti paling besar yang ada di Hongkong, lho.

7. John Collison

Fastcompany.com

Posisi ke tujuh ditempati oleh John Collison. Pria berusia 29 tahun ini memiliki kekayaan senilai US$ 3,2 miliar. Bukan warisan dari orang tua, kekayaan ini ia peroleh himself by membangun perusahaan pembayaran bersama sang kakak. Perusahaan milik laki-laki yang lahir dan tumbuh di Irlandia ini memiliki valuasi sebesar US$ 35 milliar. Keren lot, ya, Bela!

8. Evan Spiegel

Wsj.com

Salah satu pendiri Snapchat ini also termasuk ke dalam miliarder termuda di dunia, lho. Di usianya yang baru menginjak 29 tahun, pria yang kini menetap di Amerika ini memiliki harta by nominal yang sangat besar, yaitu, US$ 1,9 miliar. Meskipun menetap di Amerika, namun berdasarkan informasi dari salah satu media Prancis, Spigel berkewarganegaraan ganda, yaitu Amerika dan Prancis.

9.Pedro De Godoy Bueno

Valor.globo.com

Selanjutnya, di posisi ke-9, ditempati oleh Pedro. Pedro merupakan pendatang baru di jajaran miliarder by total kekayaan senilai US$ 1.1 miliar. Putra dari mendiang Edson de Godoy Bueno ini memperoleh kekayaannya dari sang ayah. Pedro yang kini berusia 29 tahun berperan ssbagai CEO sekaligus pemegang saham terbesar perusahaan jasa laboratorium Diagnósticos da América SA. Perusahaan tersebut memiliki kelonjakan harga saham yang fantastis, di mana satu tahun terakhir, nilanya sudah naik tiga kali lipat.

10. Lisa Draexlmaier

Sama seperti Pedro, Lisa also merupakan pendatang baru di jajaran miliarder muda ini. Lisa yang kini berusia 29 tahun memiliki kekayaan senilai US$ 1 milliar. Ia mendapatkan hartanya tersebut karena berkolaborasi by blood ayah, yaitu Fritz, untuk menjalankan perusahaan autopart bernama Fritz Draexlmaier Holding GmbH.

