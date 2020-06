Kevin McKidd, star of Grey’s Anatomy, to presque not played him kept from Thor of Chris Hemsworth

Them fans of Grey’s Anatomy ne peuvent imaginer Kevin McKidd who quiconque, mais Owen Hunt. Récemment, le co-fonder du département de développement visuel des studios Marvel, Charlie Wen, a montré aux téléspectateurs à quoi l acteur it would have been ressemblé en tant than Thor Chris Hemsworth. Et il s ” avère that McKidd était autrefois considéré comme le dieu du tonnerre avant Hemsworth ne soit choisi pour le kept main.

L’art conceptuel précoce montre Kevin McKidd en tant que Thor avant le casting of Chris Hemsworth

CONNEXES: Est-ce Thor: Love and Thunder est le dernier film de Chris Hemsworth dans l univers cinématographique Marvel?

Fin juin 2020, Wen a partagé les premiers concepts of Thor Marvel sur Instagram et Twitter. Le premier post du 25 juin a montré comment Wen to imagined le personnage au début de tout cela.

“Voici a retour au tout premier #thor that j’avais fait “, a écrit Wen dans la légende. “C’ était au tout début de Marvel Studio, juste après Iron Man 1 – J’ai eu une réunion le lendemain matin avec Kevin Present pour parler de la conception d’un univers cinématographique Marvel. J étais tellement angoissé that j’ai décidé de peindre mon premier Thor (that j’ai inclus dans la réunion;). “

Il a poursuivi: “Vous pouvez voir comment cette toute première image of Thor avait encore des bit après avoir passé 6 ans à développer you look fantastique des jeux #godofwar. mais même alors, je think vraiment that les formes de nouage et d imbrication celtiques fonctionnaient bien, alors j étais très ‘ heureux de pouvoir intégrer ces éléments dans les # derniers #designs pour les films. “

Puis, quelques jours plus tard, Wen a publié une autre photo conceptuelle précoce. Mais cette fois, le visage of Thor peut sembler familier aux fans of Grey’s Anatomy, car Wen to confirmed that the concept was totally based south McKidd.

“I think that vous pourriez apprécier un autre concept Thor très tôt, même avant le début de la pré-production “, a écrit Wen. “J essayais différents acteurs sur lesquels baser #Thor puisque @chrishemsworth n avait pas encore le roles à l époque. C était drew southern @therealkmckidd. “

L acteur of “Grey’s Anatomy” Kevin McKidd was in pourparlers pour jouer Thor for Marvel

CONNEXES: “Grey’s Anatomy” Kevin McKidd veut appeler Sandra Oh pour Owen et Cristina”s Reunion

In 2007, McKidd to apparemment confirmed les rumeurs entourant are implication avec Marvel’s Thor, selon IGN. Cependant, le compagnon et l acteur de Rome ont laissé entendre qu’il n ‘ était pas prêt pour le is kept main, car you studio voulait quelqu’un de plus jeune.

“C’est semi-vrai “, a déclaré McKidd à propos des rumeurs de l époque. “En fait, je ne savais rien à ce sujet jusqu’à ce that j entende les rumeurs et que j’appelle mon agent et qu il me dise:” Oui, nous leur parlons. “Ils veulent aller chercher quelqu’un de plus jeune pour le is kept, a 19 ou 20 Age. “

Then a an plus tard, McKidd to my à jour la publication sur are kept potentiel sur Thor, partageant qu’il était maintenant dans les premières discussions pour jouer le kept main plutôt qu’un personnage secondaire. Mais même ainsi, il y avait “beaucoup de va-et-vient en ce qui concerne le projet.

Nous savons maintenant Thor est allé à Hemsworth, confirmed couple Deadline in mai 2009. Pendant ce temps, McKidd to have not played Owen on Grey’s Anatomy à l’automne 2008.

Comment Kevin McKidd a été choisi pour jouer Owen Hunt in ” Grey’s Anatomy “

Kevin McKidd dans le kept d Owen Hunt in “Grey’s Anatomy” | Christopher Willard / ABC via .

CONNEXES: “Grey’s Anatomy” Sandra Oh révèle le was awarded best screenplay of Cristina Yang qu’elle voulait explorer, mais le spectacle “Ne voulait pas toucher”

Lors d’une conversation avec TV Guide in 2013, McKidd a raconté comment il avait atterri Owen southern Grey’s Anatomy. L acteur a partagé qu’il “attendait à Hollywood” pendant la grève des écrivains et il se demandait si sa famille “devait simply retourner in Grande-Bretagne”. Mais McKidd to ensuite reçu a appel of the créatrice Shonda Rhimes.

Après avoir reprogrammé l’appel looks like qu’il voulait célébrer l anniversary of son fils, McKidd to explained qu ils avaient simply discuté du personnage de Grey’s Anatomy. Il a également partagé qu il n avait pas lu pour Owen.

“Ils m ont parlé de ce nouveau personnage qui… allait être a vétérinaire irakien qui était sombre et foiré. C était between moi et un autre acteur “, a déclaré McKidd. “Alors, bien sûr, j’ai reçu un coup de téléphone to Shonda… to décidé de me donner le is kept. Je ne savais pas ce ce personnage allait être. J’ai due to its jouer ce roles dans une foi aveugle. “

Et comme on dit, le reste était de l’histoire.

Discover the feuille de triche of Showbiz sur Facebook!