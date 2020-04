Kylie Jenner Meniru Gaya Kakaknya yang Ikonis di TikTok

“ABCDEFG, saya harus go.”

– Kylie Jenner menciptakan kembali momen ABCDEFG yang ikonis milik Kourtney Kardashian di TikTok bersama Kris Jenner.

– Adegan awalnya terjadi antara Scott Disick dan Kourtney pada Keeping Up with the Kardashians.

Tampil di TikTok telah became perjalanan nyata thani-thani ini berkat setiap selebritis yang memutuskan mereka adalah penari profesional, tetapi Kylie Jenner ada di sini untuk menyelamatkan kita. Kylie mengambil waktu istirahat dari mempromosikan lini tata riasnya untuk memberkati dunia by rekreasi salah satu adegan Keeping Up the Kardashians yang paling ikonis: Pertarungan antaraKourtney by Scott Disick, di mana ia mengucapkan kata-kata abadi “ABCDEFG saya harus go.”

Lihat tangkapan layar TikTok Kylie di bawah ini, tetapi jika Anda membutuhkan transkrip, saya by senang hati memberikannya:

Scott: “So, apakah kita baik-baik saja? Apakah sudah satu pikiran?”

Kourtney: “ABCDEFG saya harus go.”

Scott: “Apa artinya ABCDEFG?”

Kourtney: “Itu hanya ungkapan yang ingin saya gunakan…”

Scott: “Apakah itu ungkapan yang nyata?”

Kourtney: “Itu berarti pembicaraan sudah selesai.”

Kay, so klip yang luar biasa ini telah dibuat ulang di TikTok (termasuk oleh Cara Delevingne dan Ashley Benson), tetapi no ada yang mengalahkan Kylie yang memerankan Kourtney dan and Kris as Scott:

UmKris Jenner dan Kylie jugamembuat ini by Stormi dan saya sudah menontonnya may 10 kali berturut-turut. Sebagian besar karena saya no memiliki banyak hal untuk dilakukan dalam hidup saya saat ini.

Lebih dari ini, tolong, sampai sekarang ini adalah versi milik Cara dan Ashley:

(Penulis: Mehera Bonner; Artikel ini disadur dari Bazaar US; Alih bahasa: Janice Mae; Foto: Courtesy of Bazaar US)