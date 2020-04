Lay Your Head On Me Single Review

Lay Your Head On Me merupakan single terbaru Major Lazer yang berkolaborasi by Marcus Mumford (Mumford & Sons). Rilis pada 27 Maret 2020, single ini tayang perdana sebagai Annie Mac’s ‘ Hottest Record in the World TODAY. Kolaborasi ini diawali dari jalanan persahabatan antara Marcus by Diplo. Menghabiskan waktu bersama, mereka pun membuat demo dari lagu “Lay Your Head On Me” sebelum akhirnya digarap serius sebagai sebuah single kolaborasi.

Berbeda by hits-hits kolaborasi Major Lazer sebelumnya seperti “Lean It” to those who “Cold Water” yang mengandung musik by banger yang membuat kita tak tahan untuk nothing bergoyang, “Lay Your Head On Me” merupakan track yang lebih lembut by flow yang santai.

Major Lazer always bisa memadukan musik EDM mereka by siapa pun musisi yang diajak kolaborasi. Berkolaborasi by Marcus Mumford yang memiliki latar belakang kind Folk pun membuat Diplo, Walshy Fire, dan Ape Drum mau mengikuti flow genre musik tersebut by meracik musik bernuansa tropical dan etnik.

Lay Your Head On Me memiliki aransemen musik bernuansa tropical-folk by memadukan berbagai unsur musik techno sector house by instrumen by akustik seperti petikan gitar dan kendang yang jernih dan lembut. Instrumen tersebut terdengar kental dan became statement utama pada bagian “banger” dalam Lay Your Head On Me. Sementara sentuhan EDM techno yang lembut lebih dominan mengiringi pay by vokal Marcus Mumford.

Di tengah-tengah masa karantina akibat COVID-19 ini, Lay Your Head On Me bisa became lagu semi up beat yang membuat kita lebih relax dan terhibur, khususnya untuk penikmat lagu EDM yang harus absen dari berbagai festival musik yang dibatalkan. Lirik dari lagu “Lay Your Head On Me” bisa kita tangkap sesuai by suasana hati. Bisa sebagai pengobat patah hati, sector penguat di masa-masa sulit sekarang ini.