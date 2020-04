Lihat Daftar Film Terbaik Tahun 2020 (Sejauh Ini)

Gunakan waktu di isolasi ini untuk mengejar rilis baru yang harus ditonton.

Jika ada satu hikmah tentang #QuarantineLife, maka kini Anda dapat mengejar semua film hebat yang dirilis tahun ini sebelum penguncian. Berbeda by kuartal pertama tahun-tahun sebelumnya, 2020 and became tahun yang sangat menjanjikan untuk film-film yang menangani trauma, ketakutan, dan kekuatan roh manusia.

Berentang dari genre horor ke laga sampai ke komedi, film-film tahun ini sejauh ini meyuguhkan cerita untuk menghadapi hal-hal yang kita sayangi dan paling menakutkan — termasuk kefanaan kita himself. Film-Film ini menampilkan wanita yang menemukan suara mereka untuk pertama kalinya, prayed membuat jalan buoys, generasi baru, anak-anak membuka jalan mereka himself, dan, ya, ancaman yang nothing menyenangkan dari masa lalu kita. By kata lain, mereka mencerminkan dunia yang kita tinggali saat ini.

7. Bad Boys for Life

Angkat tangan Anda jika Anda also berpikir bahwa Will Smith dan Martin Lawrence nothing akan ever benar-benar kembali bersama untuk film Bad Boys yang lain. Sekarang angkat tangan Anda jika Anda memiliki sedikit kepercayaan diri bahwa itu akan baik, terutama karena sudah hampir 17 tahun since sekuel terakhir. Serius, crime, apa lagie yang bisa dilakukan Mike lowrey’s (Will), dan Marcus Burnett (Martin)? Nah, by bantuan sutradara Adil El Arbi dan Bilall Fallah — serta penulis skenario Chris Bremner, Peter Craig, dan, Joe Carnahan — song megastar membuktikan bahwa mereka masih memiliki kharisma untuk kejenakaan polisi layar lebar di masa panas yang terik di Miami. Meskipun demikian, sebagai film aksi, Bad Boys for Life memiliki apa yang nothing dimiliki oleh para pendahulunya: sekarang, lebih dari sebelumnya ketika mereka merefleksikan kefanaan mereka himself dan memberi jalan buoys, generasi berikutnya.

6. The Grudge

Ya ampun, kita no membutuhkan remake lain dari karya horor Jepang asli, Ju-On (meskipun remake Amerika pertama enough baik). Tetapi penulis-sutradara Nicolas Pesce secara efektif mengeksplorasi trauma, horor, dan kemarahan yang berasal dari film sumber dalam adaptasi The Grudge berbahasa Inggris terbaru ini. Mengangkat kembali deritan klasik dan kemarahan yang jelas dari antagonis passionate yang dicemooh — dan mayat hidup — ini, the story of yang menghantui ini terombang-ambing di antara dosa-dosa masa lalu kita dan hadiah yang bertekad untuk terulang kembali melalui story seorang ibu tunggal (Andrea Riseborough) dan putranya. Jika Anda akan membaca ulang cerita ikonis ini, Anda lebih baik membuatnya sepadan by usaha. Untungnya, ini benar.

5. Troop Zero

Duo sutradara Inggris, Bert & Bertie, memberikan pujian yang menawan kepada gadis kecil (dan lelaki) Georgia tahun 1970-an dalam drama mengejutkan yang ditulis oleh Beast of the Southern Wild, Lucy Alibar. McKenna Grace, akrtis cilik yang sedang menanjak ini also berperan sebagai Christmas Flint (nama itu!), yang ditemukan dimasukkan ke dalam loker oleh gadis-gadis populer. Bertekad untuk membentuk geng daruratnya himself, Christmas merekrut beberapa orang yang berpikiran sama di areas itu — dan seorang pemimpin tim yang nakal (Viola Davis dalam peran yang agak keluar dari zona nyamannya) —untuk dicatat di Golden Record NASA. Meskipun Pasukan Nol yang lucu dan tulus mengeksplorasi kepolosan anak muda itu didasarkan pada tema yang bisa kita semua hubungkan: penerimaan, ambisi, dan taklukkan ketakutan Anda.

4. Horse Girl

Rekan penulis dan bintangnya Alison Brie yang menulis sebuah drama ganjil dan dahsyat tentang perjalanan penyakit mental melalui mata Sarah, seorang pegawai toko yang pemalu by cinta yang terpendam. Memperkenalkan protagonisnya hanya sebagai wanita muda yang canggung secara sosial, sutradara dan penulis bersama Jeff Baena by sensory mengikuti story hidupnya yang gelisah karena kencan pertama until obsesinya by supernatural yang became kenyataan buatannya himself. Horse Girl kadang-kadang dapat became jam tangan yang sulit karena ia berosilasi antara dunia nyata dan keadaan mimpi, dan percaya bahwa para pendengarnya akan bertahan untuk itu. Tapi itu membuat penonton became berbelas kasih — bahkan ketika menyangkut hal-hal yang no kita pahami.

3. The Invisible Man

Agar lebih jelas, apa pun yang dibintangi Elisabeth Moss secara otomatis pasti melambung ke bagian atas daftar yang harus Anda lihat. Tetapi dalam pembuatan ulang novel klasik H. G. Wells ini, dari penulis-sutradara Leigh Whannell, aktris ini membuktikan sekali lagie bahwa beberapa orang pada passionate abad ke-21 sangat mirip dengannya. Penampilannya sebagai Cecilia, yang sedang dibuntuti oleh mantan pacarnya yang kasar dan penjahat eponymous, terasa singles so mendalam ketika kita menyaksikan perjuangannya untuk meyakinkan orang-orang di sekitarnya bahwa seorang pria yang mereka pikir nothing ada lagie sebenarnya masih mengejarnya. Leigh meneliti ketakutan universal terhadap hal-hal yang tak look, sementara also menunjuk pada ketakutan tunggal di kalangan wanita: dipercaya. The Invisible Man adalah horor pedih yang dibuat untuk zaman kita.

2. The Lodge

Alicia Silverstone — yang memukau kami by perannya di tahun 1990-an yang tak terlupakan dari The Crush and Clueless — membuktikan sekali lagie tahun ini bahwa ia memiliki jangkauan lebih dari semua yang may Anda sukai by adaptasi Netflix mendatang dari The Baby-Sitters Club, serta AF The Lodge yang menakutkan. Aktris ini sebagian besar berada di beberapa adegan pertama dari garapan sutradara Veronika Franz dan horor terbaru Severin Fiala. Tetapi ketidakhadirannya sebagai ibu dua anak yang benar-benar disayangi benar-benar terasa ketika cerita bergeser dari kesedihan yang luar biasa and became ketakutan yang tak tertahankan sementara song anaknya berjuang untuk maju bersama ayah dan tunangannya (seorang Riley Keough yang sangat menakutkan), yang baru-baru look dalam kultus. Pondok itu by cerdas menginterogasi efek mengerikan dari penderitaan, kehilangan, dan tindakan kita himself.

1. On the Record

Beberapa film #MeToo lainnya yang telah berani menghadapi budaya dia yang tersembunyi dan tertanam dalam komunitas kulit hitam merupakan film dokumenter yang membakar ini disutradarai oleh Amy Ziering dan Kirby Dick. Menenun wawancara by para penyintas wanita terkenal di media hitam dan dunia hip-hop — termasuk Drew Dixon, Sil Lai Abrams, dan Jenny Lumet — by sejarah panjang kebencian terhadap passionate dan kekerasan seksual oleh pria kulit hitam, On the Record membahas bagaimana kesetiaan wanita kulit hitam terhadap budaya terlalu sering diperalat. Meskipun perintis musik Russell Simmons dan L. A. Reid secara khusus dituduh, Ziering dan Dick berhak menyoroti bagaimana passionate kulit hitam secara rutin dikesampingkan dalam dialog yang mendesak ini.

(Penulis: Candice Frederick; Artikel ini disadur dari Bazaar US; Alih bahasa: Janice Mae; Foto: Courtesy of Bazaar US)