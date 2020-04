Proyek film Dune yang sempat populer di tahun 1980an, kembali dibuat dalam versi modern alias di-remake pada 2020 ini. Disutradarai oleh Denis Villenueve, film Dune menghadirkan sederet nama besar Hollywood seperti Zendaya, Jason Momoa, bahkan sampai Josh Brolin. Film ini rencananya akan dirilis pada Desember 2020 mendatang, untuk bagian pertama dan who akan disusul oleh bagian song.

Dune himself bercerita tentang seorang pria bernama Paul Atreides, yang go meninggalkan planet Caladan untuk go ke planet Arakkis, sebuah planet berpasir yang biasa presence is Dune. Atreides go kesana untuk mencari elemen misterius yang biasa presence is “Spice.” Tugas tersebut tidaklah mudah, dimana dia harus menghadapi berbagai ancaman seperti cacing pasir raksasa, kelompok Fremen, dan also sebuah keluarga yang sangat berkuasa yang dipimpin oleh Baron Vladimir Harkonnen.

Buat Geeks yang baru mengenal film Dune, here is the panduan lengkap tentang para cast dan karakter yang mereka mainkan.

Timothee Chalamet As Paul Atreides

Berkat penampilannya sebagai Elio Perlman dalam film Call Me by Your Name, Chalamet berhasil masuk nominasi Oscar. Dalam movie DunePaul Atreides merupakan anak dari House Atreides yang sangat kaya dan berkuasa. Tapi, sayangnya keluarga mereka harus terusir dari planet mereka himself dan akhirnya terpaksa pindah ke planet Arakkis.

Dalam cerita awal novelnya, Paul berusia lima belas tahun, dan dia sudah dilatih since kecil untuk and became seorang duke. Paul merupakan seorang yang ahli dalam hal strategi dan bisa beradaptasi dalam pertempuran. Meskipun dia no bertubuh kekar, Paul memiliki kelincahan dan also kekuatan. Sleepless para Fremen, Paul memliki dua panggilan: Usul yang berarti kekuatan, dan Muad’Dib yang merupakan tikus gurun di planet Arakkis.

Rebecca Ferguson As Lady Jessica

Lady Jessica or Jessica merupakan ibu dari Paul Atreides. Meskipun dia look seperti seorang istri buoys, Duke Leto Atreides, sebenarnya dia no menikahi Leto. Jessica merupakan salah satu anggota dari Bene Gesserit, sebuah sekolah yang mengajari para muridnya berbagai ilmu sihir. Jessica sudah and became yatim piatu since kecil, sehingga dia no tahu siapa ibunya. Jessica memiliki tubuh yang tinggi dan ramping, by rambut berwarna kecoklatan dan mata yang hijau.

Oscar Isaac As Duke Leto Atreides

Duke Leto Atreides merupakan ibu dari Paul Atreides, dan merupakan pemimpin dari House Atreides. Duke mendapatkan planet Arakkis dari pihak kerajaan, sebagai pertukaran atas planet miliknya yaitu caladan. Duke merupakan seorang yang bijak, cerdas dan penuh by kasih sayang. Tapi, dibalik semua itu Duke adalah sosok yang kejam ketika dia harus berhadapan by musuhnya. Duke sangat menyayangi “istrinya”, Jessica, dan also anaknya, Paul.

Zendaya As Chani

Chani merupakan putri dari Liet-Kynes, seorang ahli planet atau Planetolog. Chani merupakan salah satu anggota dari kelompok Fremen dan memiliki kemampuan sihir yang dahsyat, berkat pendidikannya di Bene Gesserit. Berusia sama by Paul, Chani merupakan teman terdekat Paul Atreides, bahkan dia melahirkan anak milik Paul.

Josh Brolin As Gurney Halleck

Gurney Halleck merupakan ahli perang dan ahli persenjataan dari House Atreides. Halleck sangat terlatih dalam berbagai senjata, tapi dia sangat mahir dalam menggunakan pedang dan also pertahanan tubuh elektronik (personal electronic body shields). Yang menarik adalah Gurney Halleck also sangat mahir bermain musik dan memainkan Baliset, instrumen yang mirip seperti gitar. Dia merupakan orang yang melatih Paul bertarung dan merupakan teman lama dari Duke Atreides.

