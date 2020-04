Nggak Nyangka, 5 Seleb Hollywood ini Ever Bekerja Sebagai Penjual Roti Until Cleaning Service Sebelum Terkenal

Gridhype.id – Tak ada jalan yang mudah untuk mencapai sebuah kesuksesan.

Semunya butuh perjuangan serta pengorbanan yang tak sedikit.

Hal ini dirasakan betul oleh Seleb Hollywood. Sebab, beberapa seleb Hollywood ini benar-benar memulai kariernya dari 0.

Bukan sebagai aktor atau penyanyi seperti profesi mereka kini namun seleb Hollywood ini justru bekerja di bidang berbeda.

Menjual undian until membersihkan toilet rela dilakukan oleh seleb Hollywood sebelum terkenal.

Here 5 pekerjaan seleb Hollywood sebelum terkenal:

Dua Lipa

foto: elle.com Dua Lipa

Nama penyanyi berdarah Albania asal Inggris ini melejit setelah single New Rules didengarkan jutaan orang dari seluruh dunia.

Sebelum and became penyanyi, Dua Lupa ever bekerja became seorang model.

Enggak tanggung-tanggung sebagai model, Dua bekerja untuk katalog brand pakaian asal Inggris, ASOS.

Saat itu dirinya baru berusia 16 tahun.

Selain became model, Dua also ever became pelayan restoran Meksiko di kawasan Soho.

Ia bahkan became penjaga pintu di sebuah klub malam di Mayfair untuk menambah penghasilan.

Pada sebuah wawancara, Dua mengaku kalau pekerjaannya enggak menyenangkan karena beberapa kali ia harus mengusir teman-temanya saat mereka enggak mematuhi dresscode yang ada di klub tersebut.

Zendaya

foto: teenvogue.com Zendaya

Aktris menawan dalam film The Greatest Showman dan Spider-man: Homecoming ini ternyata ever bekerja di bidang berbeda by dunia akting.

Banyak dari kita yang mengira Zendaya memulai karirnya langsung sebagai seleb karena saat kecil Zendaya sudah bermain di serial tv Nicklodeon, Shake It Up!

But jauh sebelum bermain serial tv, Zendaya ever bekerja di California Shakespeare Theatre.

Saat itu, Zendaya menjual tiket undian, “Aku no benar-benar menghasilkan uang tapi pekerjaan itu menyenangkan,” ujarnya.

Miley Cyrus

foto: billboard.com Miley Cyrus

Terlahir enough berada by orang tua yang also seleb Hollywood, membuat publik mengira kalau Miley langsung so selebriti.

But kenyataannya enggak seperti itu karena pekerjaan pertama Miley adalah became petugas pembersih di Sparkles Cleaning Service!

This kelahiran 1992 itu mengaku menyukai pekerjaan saat and became bintang tamu di Tyra Banks Show.

“Saat itu saya baru berumur 11 tahun dan saya bisa membersihkan toilet!” ungkapnya.

Harry Styles

foto: variety.com Hary Styles

Siapa yang mengira member ter-stylish One Direction ini ever bekerja di toko roti?

Jauh sebelum bergabung by One Direction, Hary ever bekerja di toko roti bersama pacar Louis Tomlinson, Eleanor Calder.

“Aku enough baik membuat roti. Aku sempat bekerja di toko roti itu selama kurang lebih dua setengah tahun,” aku Harry.

Pekerjaan di toko roti terhenti saat Harry memutuskan ikut kontes X-Factor tahun 2010 silam.

Lily Collins

foto: vanityfair.com Lily Collins

Dibalik kehebatannya dalam berakting, Lily Collins merupakan penulis andal.

Lily mengaku kalau “Menulis adalah sesuatu yang always exist aku suka. I usually, aku menulis di malam hari. Aku punya basque yang aku ketik di komputerku.”

Faktanya, Lili sudah and became jurnalis dan menulis untuk sebuah majalah di Inggris saat berusia 15 tahun.

Selain itu, ia also ever became jurnalis untuk channel tv Nickelodeon dan Extra E.

This yang bermain di film Love ini mengaku senang bersosialisasi dan mewawancarai banyak pemain film.

Enggak heran kalau ia menyukai pekerjaannya sebagai jurnalis saat itu ya.

