Publik terbiasa melihat on Kylie Jenner by makeup tebal dan kulit kecokelatan karena tanning. Maka ketika pengusaha muda berpenghasilan miliaran rupiah ini keluar rumah by tampilan seadanya, sosoknya pun langsung membuat heboh.

Minggu (19/4/2020), Kylie Jenner look keluar dari kediamannya di Beverly Hills dan paparazzi berhasil mengambil foto dirinya. Menanggalkan baju seksi dan memilih mengenakan setelan sweater serta training, bintang reality TV ‘Keeping Up With The Kardashians’ ini nyaris tak dikenali.

Kylie Jenner tampil apa adanya tanpa makeup dan rambut dicepol acak. Tanpa tanning, wajahnya look seperti wanita kulit putih pada umumnya. Pengusaha 22 tahun ini bahkan look tak memakai alas kaki saat memasuki mobil Mercedes G-Wagon miliknya.

Ibu satu anak ini also tak membawa tas branded seperti Hermes or Chanel yang dikoleksinya. Alih-alih bunch mahal, ia memilih mendekap sebungkus keripik kentang.

Tentu ini and became pemandangan langka buoys, netizen yang lebih sering melihat sisi glamor seorang Kylie Jenner. Ia memang beberapa kali memamerkan on tanpa makeup kepada ratusan juta follower-nya di Instagram, tapi hampir nothing ever memperlihatkan on polosnya langsung ke publik.

Reaksi yang muncul dari netizen pun beragam. Ada yang menjadikannya candaan ada pula yang memujinya tetap cantik meski tanpa makeup.

“The way that quarantine has turned Kylie Jenner back into a white girl,” cooked netizen di Twitter.

“She looks so cute,” puji netizen lainnya.

“She looks normal. love that,” komentar netizen again.

Ada pula yang mengritik penampilan Kylie Jenner yang sebenarnya dan menilai kalau wajahnya sangat pucat tanpa makeup.

“OMG HES SO PALE I’ve NEVER NOTICED THIS BEFORE EYE,” tulis netizen.

“The fact that some people now realize that she is white,” ledek netizen again.

Bagaimana according to kamu penampilan Kylie Jenner tanpa makeup ini?

