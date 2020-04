On Tanpa Makeup Kylie Jenner Bikin Heboh Gara-Gara Sulit Dikenali, Simak Foto-Fotonya Here

Instagram/kyliejenner

Not lama ini, bintang ‘Keeping Up with the Kardashians’ tersebut membuat publik heboh usai kedapatan keluar rumah tanpa mengenakan riasan saat masa lockdown akibat pandemi corona.

Publik and of course terbiasa mengenal sosok Kylie Jenner by riasan tebal itpa kali on cantiknya muncul di layar kaca sector menyapa lewat akun media sosial miliknya. Namun, apa would not jika si bungsu Kardashian-Jenner tersebut mendadak tak dikenali lantaran muncul tanpa menggunakan riasan apapun di wajahnya?

Hal inilah yang terjadi saat Kylie tertangkap kamera tengah keluar rumah di tengah anjuran karantina selama masa lockdown akibat pandemi virus corona (COVID-19). Bintang “Keeping Up with the Kardashians” tersebut sukses membuat publik heboh lantaran foto-foto on polosnya yang sama sekali tak dipulas riasan mendadak beredar luas di berbagai media.

Pada hari Minggu (19/4) lalu, Kylie Jenner look keluar dari kediamannya di Beverly Hills dan kamera paparazzi berhasil mengabadikan potret dirinya. Alh-alih mengenakan busana seksi nan later scored a big lekukan tubuh seperti I usually, kali ini ibu satu anak tersebut memilih memakai sweater dan celana training yang look nyaman digunakan.

Selain tak menggunakan riasan, Kylie also menata rambuut pendeknya asal-asalan by dicepol acak. Selebriti berusia 22 tahun ini also nyaris sulit dikenali lantaran ia tampak seperti wanita kulit putih kebanyakan akibat kulitnya yang tak again di-tanning selama masa karantina.

Bukan hanya itu saja, adik Kendall Jenner tersebut bahkan look tak memakai alas kaki saat memasuki mobil Mercedes G-Wagon miliknya. Dari sejumlah foto yang berhasil diabadikan, Kylie Jenner also tampak mendekap sebungkus produk makanan ringan dan tersenyum ke arah kamera saat menyadari bahwa potretnya tengah diabadikan.

Para pengguna media sosial pun memberikan reaksi yang beragam atas beredarnya foto ini. Meski sebagian besar mengaku terkejut, namun banyak yang memuji Kylie look jauh lebih muda ketimbang saat ia mengenakan riasan tebal.

“Dia look (seperti gadis) normal,” puji salah satu pengguna media sosial. “Dia seperti gadis kebanyakan yang nothing akan membuatmu menoleh dua kali (nothing look sangat cantik),” sahut lainnya. “Dia look lebih muda dan dia sangat pucat by kulit aslinya,” pungkas lainnya.

