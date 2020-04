Penampilan Baru Ricky Martin Until Jim Carrey saat #dirumahaja

TEMPO.CO, Jakarta – Selama #dirumahaja karena mewabahnya virus corona, banyak orang pun mulai tak peduli by penampilan. Hal tersebut dirasakan pula oleh para pesohor di Hollywood.

Banyak aktor, model dan musisi yang mulai memanjangkan rambut, membiarkan uban muncul bahkan ada yang mengecat rambut by warna ektrem. Penasaran seperti apa? Here is the tie pesohor diantaranya, seperti dilansir dari media sosial masing-masing.

Kevin Hart

Komedian dan aktor Kevin Hart baru-baru ini mengejutkan publik by rambut putih yang ada di kepala dan jenggotnya. Memang, melalui videocall bersama Ellen DeGeneres, ia mengaku bahwa dirinya tak lagie memusingkan penampilan selama di rumah. “Saya always menyemir rambut. Tapi sekarang saya deliberately membiarkan rambut putih itu tumbuh karena saya nothing kemana-mana,” katanya di akun Instagram @kevinhart4real pada 20 Maret 2020.

Jim Carrey

Melalui Twitter pribadinya, @JimCarrey, bintang Kick-Ass 2 itu menunjukkan potret pribadi by jenggot yang mulai bertumbuh. Ai said bahwa umumnya dia always memotong bagian ujung jenggot. Namun nothing demikian selama masa karantina akibat Covid-19. “Saya akan menumbuhkan jenggot sampai kita semua kembali bekerja by normal,” katanya pada 24 Maret 2020.

Day 1. I’m growing a beard until we all go back to work. I’ll post reg pics so you can marvel at the miracle of my meaningless transformation. Normally, I try to stay on the cutting edge of entertainment. Now I shall conquer the uncutting edge. Please join me. #letsgrowtogether pic.twitter.com/UaLQjwlGfh — Jim Carrey (@JimCarrey) March 23, 2020

Ricky Martin

Pelantun lagu La Copa de la Viva, Ricky Martin tampak mengunggah penampilan barunya di Instagram. Melalui sebuah unggahan video di akun @ricky_martin, pria yang dikenal by rambut berwarna cokelat itu mengubahnya became merah muda. Adapun dua hari setelahnya, seluruh rambut lebatnya dipangkas habis became botak tipis.

Blake Shelton

Juri The Voice America Blake Shelton also memiliki tampilan baru. Melalui unggahan video di akun Twitter pribadinya @blakeshelton, look rambut lebat yang tak ever berganti model itu pun akhirnya berubah. Sang kekasih, Gwen Stefani memberikan sentuhan eksperimen kecil khususnya di bagian pinggir rambut. “Memutuskan untuk naik level ke model garis-garis,” katanya pada 26 Maret 2020.

Quarantine mullet update 3/26/2020… @gwenstefani has decided to take it to the next level.. Stripes. pic.twitter.com/XZJzWOoAd5 — Blake Shelton (@blakeshelton) March 26, 2020

