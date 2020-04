Rekor! Penjualan Seluruh Album BTS Tembus 20 Juta Kopi, Angka Terbesar dalam Sejarah K-Pop

Solotrust.com – BTS became artis Korea Selatan by penjualan album terbanyak sepanjang sejarah K-Pop. Hal ini dikabarkan agensinya, Big Hit Entertainment (9/4/2020), sebagaimana dilansir dari Yonhap.

Berdasarkan keterangan Big Hit, total penjualan seluruh album BTS yang jumlahnya 14 dari mulai album debutnya “2 Cool 4 Skool” (2013) until yang terbaru “Map of the Soul: 7” (2020) mencapai 20.329.305 juta kopi per bulan Maret 2020. Angka ini didasarkan pada data dari chart Gaon, yang dijalankan oleh Korea Music Content Association atau asosiasi konten musik Korea.

“Melampaui akumulasi penjualan album 20 juta kopi untuk pertama kalinya dalam sejarah pop Korea, BTS became penyanyi by rekor penjualan album terbanyak,” kata Big Hit.

Dari 14 album itu, beberapa diantaranya terjual lebih dari 1 juta kopi, seperti Wings”, and tiga seri Love Yourself yakni “Her”, “Tear” dan “Answer”, dan dua seri Map of the Soul yakni “Persona” dan “7”.

Sebelumnya, pada 11 Maret 2020, Big Hit Entertainment mengumumkan bahwa “Map of the Soul:.7” telah terjual until 4,11 juta kopi dalam 9 hari pertamanya since dirilis. Album itupun became album K-Pop terlaris sepanjang sejarah.

Lebih rinci, album “7” terjual sebanyak 4.114.843 kopi. Jumlah ini melampaui seri sebelumnya yakni “Map of the Soul: Persona” by 3,4 juta kopi, yang rilis April 2019.

BTS merilis album “Map of the Soul: 7” pada 21 Februari 2020. Terdapat 20 lagu dalam album ini yakni “ON”, “ON” featuring Sia, “My Time”, “Louder than bombs”, “Filter”, “UGH!”, “We Are Bulletproof: the Eternal”, “00:00 (Zero O’clock”, “Friends”, “Interlude: Shadow”, “Inner Child”, “Moon”, “Outro: Self”, “Respect”, “Intro: Persona”, “Boy With Luv” featuring Halsey, “Make It Right”, “Never Seen before”, “Dionysus”, dan’s “Black Swan”.

Pre-order album ini berhasil menembus angka to 4.02 juta kopi per 17 Februari 2020. Ini adalah angka terbesar untuk pre-order album di Korea Selatan sekaligus rekor tertinggi untuk album BTS selama ini.

Sebelumnya, album ini later scored a big angka 3,42 juta kopi dalam seminggu setelah dibukanya pre-order, yakni pada 9 Februari, lebih banyak 700.000 kopi dari Persona. Angka ini termasuk pre-order dari dalam dan luar Korsel. Angka ini also sudah and became yang tertinggi dalam sejarah album Korsel sejauh ini.

“7” terjual tanpa bantuan penawaran penukaran tiket konser atau bundel merchandise. Album ini terdiri dari 4 versi seperti 3 album sebelumnya yang memuncaki Billboard 200.

Masing-masing versi memiliki konten dasar yang sama yakni album CD, buku foto, buku lirik, buku catatan mini, kartu pos, stiker, kertas warna dan post, meskipun masing-masing memiliki sedikit perbedaan sesuai versinya. Album ini masing-masing also berisi satu dari 32 photocard random. (Lin)

(wd)