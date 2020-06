With also Son Cara, Magenta, and Lolo Zouaï.

You don’t know what to listen to in this moment ? We’re here, here’s the playlist of the week : Rosalía & Travis Scott, Lolo Zouaï, Orville Peck, Magenta, Son of Cara Francis Club, Bops, Tito Candela, Hamza, and Jean-Louis Aubert.