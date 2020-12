SHAWN MENDES: WHAT FANS THINK OF NEW ALBUM “WONDER”

The wait is over: from today you can listen to “Wonder” by Shawn Mendes on a loop as many times as you want.

Get started right now!

For the artist, this is his fourth studio album, an ideal follow-up to the previous “Shawn Mendes” released on May 25, 2018.

” ‘Wonder’ has taught me the freedom and how to surrender to the magic of art. Songs from the heart and sounds of another time and world”, wrote the artist in a letter to fans.

View this post on Instagram A post shared by Shawn Mendes (@shawnmendes)

Speaking of fans, we went to peek on Twitter – where the hashtag #WonderOutNow shot to the top of the trends – to read the first opinions on the record.

Here are some of them:

Questa canzone mi fa provare sensazioni stupende. Ho i brividi mentre l’ascolto #WonderOutNow pic.twitter.com/Txh4ueGUX7 — 𝘮𝘪𝘳𝘵𝘪𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘢𝘭𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢 (@_rphalange_) December 4, 2020

Ma Camila che ha un intero album di Shawn Mendes dedicato a lei come sta? Sta bene? No perché io sto morendo #WONDER #WonderOutNow @ShawnMendes — bianca (@biuzzah) December 4, 2020

Ragazzi non sto piangendo, lo giuro, mi è solo entrato il suo album nell’occhio🥲 #WonderOutNow #ShawnMendesInWonder pic.twitter.com/mDd2QwAIPp — nanaa.b (@annabusonero) December 4, 2020

più riascolto l’album e più lo amo È TUTTO BELLISSIMO #WonderOutNow pic.twitter.com/ZHhWWVT25e — matilde☃️|| wonder (@ghostiinxari) December 4, 2020

Questo è davvero un capolavoro. Un album che arriva dritto al cuore, profondo e intimo. La vostra canzone preferita? #WonderOutNow pic.twitter.com/z88RO7dFzk — personcina carina ma non troppo (@alfredooscuotto) December 4, 2020

tutto stupendo non ce la faccio #WonderOutNow pic.twitter.com/TNnCwrG9MK — marti 🌊|| WONDER OUT (@enchantedheartx) December 4, 2020

Va bene, pensavo che dopo il secondo ascolto avrei scelto la mia preferita, ma è impossibile, ad ogni ascolto ogni canzone mi piace sempre di più #WonderOutNow #WONDER pic.twitter.com/YBZwWC0vBR — Mυяα🌙 (@GaiaxGi) December 4, 2020

È uscito e ogni giorno che passa sempre più orgogliosa di Shawn. È una meraviglia l'album, ti stimo, ti amo. Meriti tutto. Ogni album pieno di emozioni, sei fantastico. PROUD OF YOU SHAWN💙✨. #WonderOutNow #Wonder pic.twitter.com/bV9G1sKfOn — ↬l u d o ◟̽◞̽ i miss you nialler (@ludoo_06) December 4, 2020

IO CHE GRIDO CHE L'ALBUM DI SHAWN È UNA BOMBA:

// #WonderOutNow pic.twitter.com/6TMUXHZcKI — cam; 🍫 (@camxviama) December 4, 2020

Ogni anno Shawn tira fuori un capolavoro, ma stavolta si è davvero superato. Ha creato canzoni nuove e totalmente diverse dal suo stile. Non Mi deludi mai, ti amo.

Beata Camila che ha un album tutto per lei. #WonderOutNow pic.twitter.com/dIVpUxwh12 — Bea🌺 (@Beareaken) December 4, 2020