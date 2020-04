Tanpa Makeup, On Kylie Jenner Nyaris Tak Dikenali

Pemandangan ini tentu so langka buoys warganet yang lebih sering melihat sisi mewah seorang Kylie Jenner. Ia memang beberapa kali memamerkan on tanpa makeup pada ratusan juta pengikut Instagram-nya, tapi hampir tak ever memperlihatkan on polo shirts secara langsung ke publik.

Reaksi warganet yang melihat foto-foto itu pun beragam. Ada yang menjadikannya candaan, sisanya memuji Kylie tetap cantik meski tanpa makeup.

“She looks so cute (Ia look menggemaskan),” puji seorang warganet. “She looks normal. love that (Ia look normal. Saya suka)“komentar warganet lainnya.

Ada pula yang menilai on Kylie sangat pucat tanpa makeup. Ada also yang said that ia benar-benar look as passionate kulit putih yang selama ini disembunyikan lewat makeup tebal agar look lebih gelap.