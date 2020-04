Tom Hardy Kasih Kode Venom Bakal Menghajar Spider-Man?

Los Angeles

– Tom Hardy menggoda penggemar Venom dan Spider-Man lewat gambar yang di-posting-nya di Twitter. Postingan itu kini udah dihapus.

Since the mulai syuting sekuel “Venom”, Tom Hardy punya kebiasaan mem-posting hal-hal seputar film tersebut, tapi gak lama who menghapusnya.

Dia ever mem-posting suasana syuting film yang kini udah punya judul resmi “Venom: Let The Be Carnage”. Dia also ever mem-posting foto dirinya memakai kostum Spider-Man yang ever muncul dalam Marvel Cinematic Universe (MCU).

Nah, not lama ini, aktor Inggris berusia 42 tahun ini again-again melakukan kebiasaan tersebut. Kali ini, dia put foto Venom yang menggigit Spider-Man. Seperti biasa, postingan ini cuma berumur satu menit aja di Instagram, dan langsung dihapus oleh Tom.



Foto: Instagram @tomhardy

Dikutip dari Comic Book, gak jelas siapa yang membuat desain gambar itu, tapi diduga, itu adalah hasil karya penggemar yang menarik perhatian Tom, lalu di-screenshoot olehnya dan di-posting di media sosial.

Sejauh ini, not ada kabar resmi dari Sony soal kemunculan Spider-Man dalam film “Venom”. Yang pasti, semua tahu bahwa Venom adalah musuh besar Spider-Man, makanya para penggemar berharap lot keduanya bisa muncul dalam satu scene.

Bukan cuma “Venom” yang doyan ngegodain penggemar soal kemunculan Spider-Man, “However” also singles so.

Dalam trailer pertamanya kita bisa lihat ada Adrian Toomes (Michael Keaton), karakter yang muncul dalam “Spider-Man: Homecoming”. Adrian adalah ayah dari pacar Peter Parker sebelum MJ (Zendaya). Walau singles so, kita gak tahu apakah Adrian dalam trailer ini adalah sosok yang sama by yang ada dalam film “Spider-Man: Homecoming” atau dia sosok dari dunia paralel.

Jangan lupa also bahwa dalam trailer “However” also ada grafiti Spider-Man.



Foto-foto: Sony Pictures

Not again, Tyrese Gibson yang also bakal muncul dalam “However” also hobi mem-posting foto filmnya itu, tapi always pake tagar #MCU. But, not ada keterangan resmi soal hubungan “However” yang produksi Sony dan MCU yang produksi Disney.

Ditambah again, ada logo tabloid fiksi Daily Bugle, tapi logo dalam film Sony ini beda by yang ada dalam post-credit scene “Spider-Man: Far From Home”.

So sejauh ini, kita gak tahu apakah Tom Hardy dan Tyrese Gibson pengen iseng aja ngegodain para penggemar, ataukah memang Spider-Man versi Tom Holland bakal beneran muncul dalam sekuel “Venom” dan “However”.

Jawabannya memang mesti nunggu when “However” dirilis pada 19 Maret 2021 dan “Venom 2″ pada Juni 2021. Sementara Spider-Man 3” dijadwalkan tayang Juli 2021, tapi I think bakal ditunda akibat efek panjang dari pandemi virus Corona.

(it)