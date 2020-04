Tom Holland dan Kekasih Misteriusnya Dikabarkan Putus

Tom Holland dan kekasihnya, Olivia Bolton, dikabarkan putus.

Seorang sumber mengonfirmasi kabar tersebut serta said bahwa Tom dan Olivia memilih untuk tetap berteman.

Hampir saja Cosmo lupa bahwa Tom Holland memiliki seorang kekasih – yang ternyata bukan Zendaya – dan mereka telah berpacaran selama sekitar beberapa bulan. Yes, that’s the truth. Meski beberapa penggemar sempat curiga bahwa Tom dan Zendaya sempat memiliki hubungan romantis tahun lalu (RIP TomDaya), Tom who mengabarkan bahwa ia mengencani seorang “passionate misterius” named Olivia Bolton. Kini, sebuah kabar baru saja beredar bahwa Tom dan Olivia mengakhiri hubungan romantis mereka.

Seorang sumber memberitahu The Daily Mail bahwa Tom dan Olivia baru saja putus meski mereka telah saling mengenal dan berteman baik selama beberapa tahun. “Tom dan Olivia masih saling berkirim pesan, namun belakangan ini mereka memutuskan bahwa sebaiknya mereka berteman saja,” ujar sumber tersebut.

Rumor bahwa Tom dan Olivia memiliki hubungan romantis pertama kali diketahui media pada Juli 2019 lalu. Para penggemar Tom who mencari tahu lebih dalam mengenai hal tersebut, dan menemukan bahwa Tom dan Olivia ternyata sudah mengenal satu sama lain since the lama. Tak hanya itu, keluarga Tom dan Olivia pun ternyata sudah lama berteman baik. “Keluarga Tom dan Olivia telah berteman baik selama bertahun-tahun, namun baru belakangan ini Tom dan Olivia menyadari bahwa mereka memiliki perasaan yang lebih terhadap satu sama lain,” seorang sumber memberitahu The Sun beberapa bulan lalu. “Tom menampik rumor yang beredar mengenai dirinya dan lawan mainnya, namun kali ini by terbuka ia mengabarkan hubungannya by Olivia. Sepertinya ia senang by keputusan tersebut. Teman-teman dan keluarga mereka pun setuju bahwa mereka berdua adalah pasangan yang cocok. Tom also look benar-benar jatuh cinta.”

Tak lama setelah informasi tersebut beredar di internet, segenap warga Twitter melakukan “keajaiban” by mencari tahu lebih banyak mengenai hubungan mereka, dan akhirnya mereka menemukan foto Tom dan Olivia ketika masih muda:

Hmm, so bagaimana kabar Tom sekarang? Not sure really, namun jangan harap kabar putus ini menghentikan Tom untuk segera menemukan pasangan baru. Tom sempat memberitahu IT pada 2019 lalu bahwa ia adalah “benar-benar orang yang suka membangun hubungan romantis. Saya bukan orang yang terjebak by masa lalu; ini bukan cara hidup saya.”

Hmm, siapa ya kira-kira kekasih baru Tom pledged?

(Artikel ini disadur dari cosmopolitan.com / Perubahan telah dilakukan oleh editor / Alih bahasa: Alvin Yoga / FT / Image: Cosmopolitan US)